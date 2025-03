Madagascar: Marché - Les barrières à Behoririka enlevées

Le désordre revient à Soarano et Behoririka. Les marchands ambulants s'implantent à nouveau dans la rue dans ces quartiers, contraignant les piétons à marcher sur la chaussée, vu que les trottoirs sont occupés par ces marchands.

Les automobilistes n'ont plus qu'une petite partie de la route pour circuler. Les barrières de sécurité placées au bord des trottoirs, entre Soarano et Behoririka, ont été enlevées. Elles ont été pourtant efficaces, selon des automobilistes.

« Les embouteillages pendant les heures de pointe ont été évités, car la route a été dégagée», témoigne Narindra Randrianary, automobiliste.

Aucune réponse n'a été obtenue de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) concernant le retrait de ces barrières.

Une source auprès de la CUA a juste noté que l'opération d'assainissement se poursuit à Analakely et ses environs. L'Avenue de l'Indépendance à Analakely et les trottoirs de Tsaralalàna sont déjà dégagés depuis jeudi, bien que les marchands qui ont occupé illicitement ces lieux continuent à y errer, dans l'espoir que la CUA cède. À Analakely et à Behoririka, les marchands de rue continuent à envahir les rues et les trottoirs et refusent de partir. Et la situation est pire à Behoririka, après que ces barrières ont été enlevées.

La CUA leur propose des places à l'Esplanade Analakely, à la Petite Vitesse Isotry, au COUM 67 Ha, à Antaniavo, à Behoririka, au Bambou Ambilanibe, à Anosy, pour une meilleure organisation urbaine et des conditions de travail améliorées. Ces marchés pourraient accueillir mille trois cent quarante-cinq places.