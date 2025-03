Madagascar: Viavy Film Festival - Huit films en lice pour la finale

Le Viavy Film Festival est de retour pour sa deuxième édition, qui se déroulera du 25 au 28 mars au Cinepax Ambodivona. Cette édition promet de faire vibrer la capitale avec une compétition de huit films finalistes, mettant en lumière des talents féminins venus de Madagascar et d'ailleurs. Ces films s'affrontent dans des catégories aussi diversifiées qu'engagées, alliant fiction et animation.

Decision To Live de Stacy Raoloson, Ts' iz'a'o d'Ella Andrianina Miantsaniavo, Complexe de Mianjara Nantenaina, Le Bus de Kuro Mi, What If de Julienne Norohasimbola Rakotoharinvo, Le Prix Du Sourire de Lily Josie Vandira Razanakolona, Matricule 421 de Francia Mahandritiana et Silence de Medalys Anjarasoa sont autant de films qui témoignent de la richesse et de la profondeur des voix féminines dans le cinéma.

Sous le regard aiguisé d'un jury, composé de la réalisatrice Felana Rajaonarivelo, de la journaliste culturelle Aina Zo Raberanto et du coach en voice acting Joey Aresoa, ces films seront jugés pour leur créativité, leur originalité et leur impact. Trois trophées seront décernés : la Tresse d'or, la Tresse d'argent et le Soamala, le prix du jury, qui mettra en valeur les réalisations les plus marquantes de cette édition.

Mais le Viavy Film Festival ne se contente pas d'être une simple compétition. C'est également un véritable tremplin pour l'émergence de nouveaux talents. La lauréate sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture le 28 mars. Le scénario primé bénéficiera d'une production complète, avec l'accompagnement de l'auteure en tant que réalisatrice, renforçant ainsi la mission du festival de soutenir la relève du cinéma malgache.

Soutenu par Canal+ Madagascar à travers son programme Canal+ Impact, le festival célèbre chaque année la diversité des voix féminines et la richesse des récits authentiques. Au-delà des projections, il propose également des ateliers et des discussions enrichissantes avec des cinéastes locaux et internationaux, créant un véritable carrefour d'échanges culturels et d'inspiration.