Madagascar: Entrepreunariat - Le leadership des femmes sous les projecteurs

Madagascar accueillera le Comité Mondial des Femmes Chefs d'Entreprises (FCEM) du 28 au 30 avril 2025. Organisé par le GFEM, cet événement mettra en valeur le rôle des femmes entrepreneures pour une économie plus inclusive et résiliente, tout en attirant des investisseurs étrangers.

Madagascar s'apprête à accueillir, pour la première fois, le Comité Mondial des Femmes Chefs d'Entreprises (FCEM) du 28 au 30 avril 2025. Cet événement international, organisé par le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM), va bien au-delà d'une simple rencontre. Il marque un tournant stratégique pour le pays. Le FCEM mettra en avant l'entrepreneuriat féminin comme levier essentiel pour attirer des investissements étrangers et stimuler la croissance économique.

Le thème de l'événement est « Vers une économie résiliente et inclusive: Les femmes chefs d'entreprise à la croisée du Nord et du Sud ». Le FCEM 2025 sera une occasion unique de valoriser le leadership féminin dans un contexte global. Madagascar entend démontrer que les femmes ne sont pas seulement des actrices sociales. Elles sont aussi des leaders influents capables de transformer l'économie et de créer des opportunités d'affaires sur le plan international.

Madagascar souhaite attirer des investisseurs étrangers en mettant en avant les femmes entrepreneures comme partenaires stratégiques. Le leadership féminin fort stimule l'innovation et ouvre de nouvelles perspectives dans des secteurs-clés de l'économie. Ce n'est pas seulement un événement pour célébrer des réussites individuelles. C'est un signal fort pour les investisseurs : Madagascar est un terrain fertile pour les investissements.

Le succès du FCEM 2025 repose sur un partenariat solide entre plusieurs institutions malgaches et internationales. Le GFEM est soutenu par des partenaires comme le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar (CCIFM), et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Ces institutions travaillent ensemble pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin comme un moteur essentiel de l'économie.

Engagement

Le GEM a réaffirmé son engagement. Il a souligné l'importance du leadership féminin pour dynamiser l'économie malgache.

« Nous soutenons toutes les initiatives visant à développer l'entrepreneuriat féminin », a déclaré un représentant du GEM. De son côté, la CCIFM, avec son réseau mondial de 119 chambres de commerce, voit en cet événement une opportunité de renforcer les liens économiques entre Madagascar et le reste du monde. La CCIFM valorise aussi le rôle des femmes dans les affaires.

L'EDBM a signé une convention avec le GFEM pour soutenir l'événement et promouvoir Madagascar comme une destination propice aux investissements. Grâce à ce partenariat, Madagascar espère attirer l'attention des investisseurs. Cela contribuera à stimuler l'émergence de nouvelles initiatives entrepreneuriales portées par des femmes.

Avec plus de 150 délégations internationales attendues, le FCEM 2025 est un événement majeur. Il permet à Madagascar de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. Ce sera l'occasion de valoriser le dynamisme entrepreneurial du pays. Il renforcera aussi la position de Madagascar comme destination d'investissements, en mettant l'accent sur l'importance du leadership féminin.

Le FCEM 2025 n'est pas seulement un événement pour Madagascar, mais aussi pour toutes les femmes entrepreneures. Ces dernières chercheront à faire entendre leur voix et à partager leur vision. En mettant en avant leur rôle clé dans le développement économique, cet événement ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir du pays. Il renforce aussi ses relations économiques internationales.