Madagascar: Électricité - De longues coupures de courant annoncées

La Jirama informe ses clients qu'une coupure d'électricité est programmée dans certains quartiers du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) en cette fin de semaine et la semaine prochaine.

Des travaux seront réalisés afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique, selon cette société de production et de distribution d'eau et d'électricité. Ces coupures dureront presque toute la journée. Ce samedi, le courant sera coupé entre 9 heures et 17 heures à Fasan'ny Karàna, Tanjombato, Soavina, Ankadimbahoaka, Zone Forello, Hazovato, et Androndra. Demain, les quartiers d'Anosizato, d'Ampitatafika, d'Alakamisy, de Fenoarivo, de Vontovorona, d'Imerintsiatosika, d'Ambatomirahavavy, d'Arivonimamo, de Miarinarivo, d'Analavory, et de Soavinandriana seront privés d'électricité entre 9 heures et 17 heures. Lundi, l'électricité sera coupée aux mêmes heures à Vahilava, vers Ampahitrosy.

Les habitants d'Ankadivato sont invités à se préparer à une coupure de 9 heures à 16 heures, le mardi 25 mars. Les habitants d'Alarobia, de Vahilava vers Ampahitrosy et d'Antanetibe Ambohimanga devront également se préparer à une coupure de courant de même durée le mercredi 26 mars. Le jeudi 27 mars, ce seront les quartiers d'Ambanilalana Itaosy, d'Ankadimanga et d'Ankadiambana qui subiront cette coupure de courant. Ces travaux consisteront en le remplacement de supports, l'entretien des sous-coupures, le tirage de lignes MT, le levage de supports, le remplacement des isolateurs cassés, les élagages d'arbres et le renforcement de la puissance.

Des quartiers du Sud-Ouest de Tanà, tels que Vontovorona, Alakamisy, Ambatomirahavavy, Imerintsiatosika, Arivonimamo, Analavory et Soavinandriana, ont également subi une coupure de courant hier, suite à un défaut à la sous-station Alakamisy Fenoarivo. La Jirama promet de faire tout son possible pour remettre la ligne en service dans les plus brefs délais.