Tunisie: Environnement - Lancement d'un concours national pour la meilleure initiative de lutte contre la pollution par le plastique

Le ministère de l'Environnement a annoncé le lancement d'un concours national pour sélectionner les meilleures initiatives de lutte contre la pollution par le plastique sur son site web, précisant que le dépôt des candidatures doit se faire au plus tard le 22 avril 2025.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le ministère a ajouté que le concours est organisé en coopération avec la Banque mondiale sous le thème « Promouvoir l'économie circulaire pour soutenir la transition écologique et réduire la pollution plastique »

Le concours est ouvert à la société civile, aux organisations non gouvernementales, au secteur privé, aux municipalités, aux institutions académiques et éducatives, aux institutions de recherche scientifique et d'innovation et aux chercheurs individuels, et le projet doit avoir un impact positif sur l'environnement et soutenir la transition écologique et le développement durable dans ses multiples domaines.

Les participants au concours recevront des attestations de mérite du ministère de l'environnement et de la Banque mondiale, des médailles et des prix pour le projet gagnant dans chaque catégorie, en plus de la promotion des projets vainqueurs sur le site web du ministère de l'environnement et sur les plateformes de médias sociaux.