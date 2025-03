Tunisie: Journée mondiale des forêts - Les forêts tunisiennes confrontées à de nombreux défis

La Tunisie, à l'instar d'autres pays du monde, a célébré, hier, la journée mondiale des forêts, qui a lieu le 21 mars de chaque année, faisant la lumière des nombreux défis auxquels est confronté cet écosystème qui couvre plus de 5 millions d'hectares.

« Cette occasion vise à sensibiliser à l'importance des forêts dans la réalisation de la durabilité environnementale, car elles abritent des millions de créatures et jouent un rôle biologique », a déclaré le ministère de l'agriculture dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle. Les forêts sont l'un des moyens les plus importants pour atténuer les effets du changement climatique, car elles absorbent le carbone et contribuent à améliorer la qualité de l'air. La Tunisie possède des forêts diversifiées qui contiennent des espèces végétales locales et abritent de nombreux animaux et plantes rares. Elles sont confrontées à de nombreux défis tels que la désertification, l'urbanisation et les incendies, ce qui nécessite des efforts pour les préserver et les restaurer, selon le ministère.

La Tunisie a mis en oeuvre plusieurs initiatives et projets gouvernementaux visant à protéger les forêts tunisiennes et à sensibiliser à l'importance de leur préservation. La célébration de la Journée mondiale des forêts est l'occasion d'encourager les efforts de protection des forêts tunisiennes et de sensibiliser à leur importance environnementale, économique et sociale. Le ministère a souligné l'importance d'encourager la participation aux activités de sensibilisation et aux initiatives de préservation des forêts, à l'instar de ce que font les associations, les militants et certaines institutions économiques dans le cadre de leurs responsabilités sociales et environnementales. Le 22 janvier 2025, le directeur général des forêts, Mohamed Naoufel Benhaha, a déclaré que « des travaux sont actuellement en cours pour restaurer les systèmes forestiers dégradés, notamment après les incendies qui ont détruit environ 56 000 hectares du tissu forestier au cours de la période allant de 2016 à 2023.