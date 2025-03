Cameroun: Orange Money refuse l'ouverture d'un compte au MRC - Un blocage politique ?

communiqué de presse

Depuis le lancement de la collecte de fonds pour sa campagne électorale le 30 janvier 2025, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) fait face à un refus persistant d'Orange Money d'ouvrir un compte mobile destiné à la collecte des contributions de ses militants et sympathisants.

Un refus sans justification claire

Le MRC a initié les démarches d'ouverture d'un compte Orange Money en décembre 2024 auprès de l'agence de Mendong à Yaoundé. Deux semaines plus tard, le dossier est rejeté sans qu'aucun motif ne soit fourni.

Le 14 janvier 2025, une seconde tentative est faite à l'agence de Bastos. Tous les documents requis sont fournis, vérifiés et acceptés. Le lendemain, l'entreprise demande une résoumission sous format numérique, prétextant des fichiers "un peu flous". En outre, un formulaire supplémentaire, non mentionné initialement, est exigé. Le MRC s'exécute immédiatement.

Les relances effectuées les 24, 27, 28 et 30 janvier, ainsi que le 5 février, restent sans réponse claire. Le 6 février, Orange Money rejette officiellement la demande en invoquant une "CNI floue" et l'"absence d'un formulaire" jamais réclamé auparavant. Le MRC réitère sa demande en fournissant tous les documents exigés.

Le 27 février, une lettre est adressée au Directeur Général d'Orange Cameroun pour clarifier la situation. Aucune réponse à ce jour.

Un deuxième rejet prétextuel

Le 6 mars 2025, Orange Money rejette une nouvelle fois la demande, invoquant l'"absence du PV de la convention de décembre 2023 portant élection de Maurice Kamto comme président du MRC". Pourtant, ce document n'avait jamais été demandé précédemment.

Ce PV est transmis à Orange Money le 11 mars 2025. Depuis, aucune suite n'a été donnée à la demande du MRC, malgré de multiples relances.

Un refus à connotation politique ?

Cette situation soulève de nombreuses interrogations sur les motivations réelles d'Orange Money. Face à l'absence de transparence et aux démarches prolongées, il semble clair que des pressions politiques pourraient être à l'origine de ce refus d'ouvrir un compte mobile.

Dans un contexte où l'espace démocratique est de plus en plus restreint au Cameroun, le refus d'Orange Money de fournir ce service à un parti d'opposition suscite l'indignation. Les militants et sympathisants du MRC doivent savoir que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises pour obtenir ce compte.

COMMUNIQUE

SUR LE REFUS MANIFESTE D'ORANGE MONEY D'OUVRIR UN COMPTE MOBILE ORANGE MONEY POUR LA COLLECTE DES FONDS POUR NOTRE CAMPAGNE ELECTORALE.

Depuis le lancement de la collecte des fonds pour ma campagne électorale le 30 janvier 2025, de nombreux militants et sympathisants demandent que le MRC leur communique les coordonnées d'un compte mobile Orange Money afin qu'ils puissent contribuer. Face à la persistance quasi-quotidienne de cette demande et devant l'impossibilité pour le MRC de leur communiquer un compte Orange Money, nous portons à la connaissance du public les raisons pour lesquelles nous ne disposons pas de compte Orange Money jusqu'à ce jour.

· Le MRC a initié une première procédure d'obtention d'un compte Orange Money en décembre 2024 auprès de l'agence Orange située au quartier Mendong (carrefour Simbock) à Yaoundé. Deux semaines après le dépôt de son dossier, le MRC a appris que celui-ci a été rejeté sans motif de rejet notifié.

· Le 14 janvier 2025, le MRC a introduit une nouvelle procédure à l'agence Orange située au quartier Bastos. Tous les documents physiques sollicités ont été produits par le MRC, minutieusement vérifiés et reçus par un agent d'Orange Money.

· Le lendemain, 15 janvier 2025, Orange Money a informé le MRC que les documents reçus la veille devaient être retransmis par le MRC en fichiers numériques car les fichiers scannés par Orange Money sont « un peu flous ». Par ailleurs, Orange Money a informé le MRC que son Président National devait remplir et signer une fiche supplémentaire, fiche à remplir qui n'avait pas été communiquée la veille. A la suite de ces deux sollicitations, le MRC a produit aussi bien les documents scannés que la fiche remplie et signée de son Président National.

· De nombreuses relances du MRC faites à Orange Money les 24, 27, 28 et 30 janvier 2025 et le 5 février 2025 sur la suite réservée à notre dossier sont restées sans suite ; à chaque fois, l'agent d'Orange Money nous demandait soit d'attendre la semaine prochaine, soit de rester patient.

· Le 6 février 2025, nous avons reçu d'Orange Money une notification de rejet de notre demande de compte mobile avec comme motif de rejet : « CNI du représentant légal floue + absence du formulaire d'entrée en relation avec client dument renseigné et signé ». Le nouveau formulaire évoqué ici par Orange Money est différent de tous les formulaires remplis jusque-là par le MRC (Président National et Trésorier National) et surtout, Orange Money ne l'a jamais demandé au MRC jusqu'à ce 6 février 2025. A la suite de ce premier rejet, curieux, le MRC produira néanmoins une deuxième fois la Carte National d'Identité (CNI) scannée de son Président National ainsi que le nouveau formulaire rempli et signé du Président National.

· Le 27 février 2025, le MRC a saisi par écrit le Directeur Général, afin de comprendre les motivations d'Orange Money sur son refus de fourniture de service sans motif légitime. La correspondance est restée sans réponse jusqu'à ce jour.

· Le 6 mars 2025, le MRC a reçu un deuxième rejet de sa demande de compte mobile Orange Money. Le motif de rejet cette fois est « Absence du PV de la convention de décembre 2023 portant élection de M. KAMTO Maurice comme président national du MRC ». Pour précision, le PV décrit par Orange Money n'avait pas été demandé au MRC ni au moment du dépôt initial de son dossier le 14 janvier 2025, ni au moment du premier rejet de sa demande le 6 février 2025. Orange Money n'a jusqu'ici donné aucune explication sur les raisons de ce fonctionnement par embuscade vis-à-vis du MRC.

· Le PV portant élection de Maurice KAMTO comme Président National du MRC lors de la Convention de décembre 2023 sollicité par Orange Money lui a été transmis depuis le 11 mars 2025. Depuis lors, aucune suite n'a été donnée à notre demande de compte mobile Orange Money malgré de multiples relances.

Les militants et sympathisants du MRC doivent donc savoir que le MRC n'a ménagé aucun effort pour obtenir un compte mobile Orange Money pour la collecte des fonds de ma campagne électorale.

Dans la violente adversité ainsi que la haine que le régime en place au Cameroun voue au MRC, nous devons désormais admettre que certaines entreprises multinationales, comme Orange/Orange Money, se comportent comme des suppôts de la dictature camerounaise en refusant aux Camerounais, dans leur propre pays, des services auxquels ils ont droit.

Fait à Yaoundé, le 21 mars 2025

Maurice KAMTO

Candidat du MRC et de l'APC à la prochaine élection présidentielle

#Cameroun #Election2025 #Democratie

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE