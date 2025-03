Cameroun: Manifestations envisagées pour dire non à la violence - Arlette F..Ding remet les pendules à l'heure

J'apprends que des manifestations publiques sont envisagées pour dire non à la violence au Cameroun.

J'espère qu'il y aura assez de banderoles pour toutes les victimes de la violence criminelle au Cameroun.

Je pense notamment à Martinez Zogo victime d'une extrême violence haineuse, à Monseigneur Balla, assassiné et jeté dans l'eau, les 9 disparus de Bependa.

Il s'agit de 9 jeunes enfants de Bependa arrachés à l'affection de leurs parents, pendant le commandement opérationnel de l'armée Camerounaise, et portés disparus depuis plus de 20 ans aujourd'hui .

Je pense aux prisonniers politiques du régime de Yaoundé, aux dizaines de Camerounais tués par balles depuis 1990 lors de manifestations publiques en faveur de l'ouverture démocratie.

Et comment oublier les nombreux militaires fusillés après le putsch manqué du 6 avril 1984. Ou encore ces nombreux prêtres de l'église catholique sauvagement assassinés au Cameroun :

- Monseigneur Yves Plumey, assassiné a Ngaoundéré dans la nuit du 3 septembre 1991. Il était l'archevêque émérite de Garoua

- Le père Engelbert Mveng, retrouvé mort un matin du 23 avril 1995. Sa tête ensanglanté présentait une grosse blessure

- Abbé Joseph Mbassi . On le trouva mort dans sa chambre le matin du 26 octobre 1988. A l'époque de son assassinat il était le rédacteur en chef du journal catholique " L'effort Camerounais".

- Père Anthony Fonteght. Il est tué à Bamenda en 1990.

- Monseigneur Jean Marie Benoît Balla.

Évêque de Bafia disparu le 31 Mai 2017. Son corps sera repêché quelques jours plus tard dans le fleuve Sanaga.

- Les soeurs de l'église catholique Marie Leonne Bondy et Germaine Marie Husband.

Ces deux religieuses de la congrégation du sacré coeur ont été abattues dans leur résidence le 2 Août 1992 à Djoum , au Sud du Cameroun.

Je m'arrête ici pour ne pas fatiguer les lecteurs car la listes des hommes de Dieu victimes de la violence criminelle au Cameroun est longue .

Je souhaite que cette publication parvienne à ceux qui envisagent d'organiser des manifestations publiques contre la violence politique au Cameroun .

Car s'ils denoncent le simple enfarinage d'un ministre, ils ne peuvent que dénoncer et désapprouver l'assassinat de nombreux Camerounais et de nombreux prêtres de l'église catholique. Puisque toutes ces personnes sauvagement assassinées auraient préférés être enfarinées et laissées en vie plutôt que d'être assassinées..

Je tenais à envoyer cette publication aux organisateurs de la manif contre la violence pour leur signifier que leur silence sur toutes les violences criminels listées dans cette publication est ce qui va définitivement les disqualifier et décrédibiliser leur manif . Car personne ne les prendra plus jamais au sérieux dans le sens où tout le monde comprend qu'il est insensé de manifester contre le simple enfarinage et se taire devant autant de violence criminelle.

On pourra alors à juste titre qualifier la manifestation envisagée, de simple agitation d'un groupuscule d'insensés affamés.

Une telle manifestation aura alors un seul mérite : Celui de rappeler aux générations futures qu'au Cameroun il eut des gens suffisamment stupides pour manifester contre un simple enfarinage alors même qu'il gardent un curieux silence face à l'assassinat de centaines de Camerounais. Oui il faut être vraiment stupide pour le faire.