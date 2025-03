Soudan: Al-Burhan - Tant que les rebelles combattent à El Fasher et bombardent les civils avec de l'artillerie et des drones, nous n'aurons aucun dialogue ni paix avec eux.

Gedaref — Le président du Conseil Souveraineté de Transition et commandant en chef des forces armées le général Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré que tant que les rebelles portent des armes, occupent les maisons des gens, se battent à El Fasher, frappent et bombardent les citoyens avec de l'artillerie et des drones, et les terroriseront quotidiennement, nous n'aurons aucun dialogue ni paix avec eux, et nous ne reculerons pas devant la question que nous poursuivons sans crainte.

En rendant hommage vendredi au regretté lieutenant-colonel Hassan Ibrahim à Gedaref, Al-Burhan a présenté ses condoléances aux âmes de tous les martyrs de la nation, des martyrs des forces armées, des martyrs des autres forces combattant aux côtés des forces armées, et de tous les citoyens qui se sont sacrifiés, que ce soit avec les forces mobilisées ou dans toute autre forme de résistance qu'ils ont menée contre la rébellion.

Al-Burhan a déclaré : « Il est bien connu que la bataille a un prix, et il est bien connu que les forces armées ont un prix à payer », indiquant que les citoyens ont renforcé ce prix en se tenant aux côtés des forces armées.

Il a ajouté : « Nous pensons que le lieutenant-colonel Hassan et sa bande se sont offerts en dot pour que les Soudanais puissent jouir de la liberté, de la sécurité et de la stabilité. » Il a ajouté : « Nous ne dévierons pas du chemin emprunté par les martyrs et nous ne reculerons pas. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette rébellion et à éliminer ces meurtriers criminels. »

Al-Burhan a ajouté : « Nous avons dit que nous ne négocierions avec personne tant que ces rebelles ne seraient plus là », indiquant que l'armée et l'ensemble de la population maintiendraient cette position jusqu'au bout. Il a ajouté : « Il n'y aura de négociations avec personne tant que les rebelles ne se seront pas rassemblés au même endroit, et nous verrons alors ce qui peut être fait. »

Il a déclaré : « Dans cette guerre, nous avons offert des milliers de martyrs, et leur sang ne sera pas gaspillé. Ils ne sont pas morts pour que nous puissions venir demain nous asseoir avec eux et dire : "Que Dieu pardonne ce qui s'est passé." » Il a affirmé que le Soudan poursuivra sur cette voie jusqu'à l'élimination des rebelles.

Il a déclaré que l'armée combat, comme beaucoup d'autres, avec l'esprit et le soutien des citoyens. Il a indiqué que la moitié des mouvements, voire la plupart, sont désormais des citoyens, mobilisés par ceux qui perçoivent un danger pour le pays et qu'ils oeuvrent sous la direction des forces armées pour y mettre fin. Il a ajouté : « Si nous ne mettons pas fin à ce danger, il divisera le pays, terrorisera la population et l'exposera à un nouveau colonialisme. » Il a souligné que ce danger est alimenté par des forces connues, qui ont fourni aux rebelles des armes qu'une milice ne peut posséder que si un État possède ces armes et les lui fournit. Il a souligné que cette affaire sera révélée au peuple et que les Soudanais sauront qui apporte les armes et qui apporte les avions.

Le chef du Conseil de souveraineté a déclaré que si les dirigeants actuels partaient, les Soudanais qui leur succéderaient devraient adopter une position claire envers les pays et les forces qui fournissent ces armes, appelant à ce que cette position reste inchangée d'ici mille ans. Il a affirmé que le sang des victimes et l'argent pillé ne seraient pas perdus et a déclaré : « Nous ne les livrerons pas, et si nous les livrons, vous ne devez pas les livrer non plus, et vous devrez nous demander des comptes. »\ OSM