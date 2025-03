Soudan: Consulat à Benghazi - La récupération du palais est une étape cruciale pour éliminer la milice et assurer le retour des personnes déplacées et des réfugiés

Benghazi — Le consulat général de la République du Soudan à Benghazi (Libye) a félicité vendredi les dirigeants soudanais, le peuple soudanais et le peuple soudanais en Libye pour la prise par les forces armées du Palais Républicain, symbole de la souveraineté et de la fierté du pays, des mains des gangs terroristes Al-Dagalo.

Dans un Communiqué à cette occasion, il a considéré la reprise du Palais comme une étape décisive dans le processus d'élimination de la milice criminelle, un processus qui a été initié par les forces armées et leurs partisans d'autres forces régulières et le peuple soudanais depuis que cette milice criminelle a commencé son complot pour prendre le contrôle du pays le 15 avril 2023, avec le soutien et l'appui des puissances régionales avec un historique noir de déstabilisation de la région et de sape de la stabilité des peuples afin de piller leurs capacités et leurs richesses.

Il a déclaré que cette grande victoire couronnait une série de victoires remportées par notre vaillante armée sur la milice criminelle dans chaque centimètre que leurs pieds sales avaient souillé et dans lequel ils avaient commis de manière odieuse toutes sortes de violations et d'agressions contre les innocents et les sans défense.

Il a ajouté que le Consulat général de la République du Soudan à Benghazi, tout en félicitant cette victoire écrasante, se rend compte que cela signifie, entre autres, que la fin des souffrances des personnes déplacées et des sans-abri approche et qu'ils retourneront dans les zones d'où ils ont été déplacés par le terrorisme et l'oppression des milices criminelles, et qu'un grand nombre d'entre eux sont présents à la suite de ces pratiques dans ce pays, le pays frère de la Libye, qui a heureusement ouvert ses bras pour les embrasser et les abriter avec tout l'amour et la bienvenue.\ OSM