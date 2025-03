Soudan: Département d'État américain - La Reprise du Palais Républicain est un événement important

- Le département d'État américain a décrit la reprise du palais républicain par les forces armées soudanaises vendredi matin comme un événement important que l'administration américaine surveille.

«Nous suivons donc la situation de près. Je pense que le monde devrait - et c'est le cas en grande partie - suivre cette situation, et cela semble être un événement important. Mais nous suivons la situation et nous en sommes conscients», a déclaré la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, dans des communiqués de presse publiés tôt samedi matin, en réponse à une question sur la reprise du palais et l'importance de l'événement.

Selon le texte des communiqués de presse publiés par le site Internet du Département d'Etat américain, Mme Tammy Bruce a déclaré que les combats en cours à Khartoum démontrent les conséquences désastreuses du conflit sur le peuple soudanais et que son pays continue d'exhorter à cesser les hostilités et à faciliter la circulation sûre et sans entrave de l'aide humanitaire vitale.\OSM