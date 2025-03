Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 mars 2025

En Centrafrique, deux frères d’Henri-Marie Dondra ont été interpellés

Alors que l’opposant est considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle prévue fin 2025, les deux hommes sont soupçonnés de « projet d’assassinat » en vue de « renverser l’ordre constitutionnel ».

Deux des frères du leader d’opposition politique Henri-Marie Dondra, considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle en Centrafrique prévue fin 2025, sont soupçonnés de volonté d’assassinat en vue de renverser l’ordre constitutionnel, selon un communiqué du parquet de Bangui transmis vendredi 21 mars à l’AFP. (Source Jeune Afrique)

IATF-2025 : l'Algérie ambitionne de faire la 4e édition une totale réussite

A six mois du jour J, les préparatifs de l'IATF qui sera placée sous le slogan "Une passerelle vers de nouvelles opportunités", s'intensifient avec l'aspiration de faire de cette édition, la plus importante depuis son lancement en 2018 en matière de participation, d'impact, et d'accords de partenariat commercial et d'investissement devant être concrétisés.

Les hautes autorités du pays accordent un grand intérêt à la réussite de cette 4e édition d'autant plus qu'elle va constituer une opportunité pour l'Algérie de réaffirmer sa place en tant que locomotive du développement dans le continent et son rôle actif pour l'intégration économique africaine. (Source Algérie Presse Service)

RCI/Littérature : Véronique Tadjo sacrée lauréate du Prix Ahmadou Kourouma 2025

La romancière franco-ivoirienne Véronique Tadjo a été couronnée du Prix Ahmadou Kourouma 2025 au Salon du Livre de Genève pour son œuvre intitulée Je remercie la nuit. La cérémonie de remise de ce Prix a eu lieu le vendredi 21 mars 2025 lors du Salon du Livre de Genève, qui s'est tenu du 19 au 23 mars 2025.

Il signale que ce prix récompense une plume qui, à l’image de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, porte un regard engagé sur l’Afrique contemporaine à travers la littérature.

Véritable icône des lettres africaines, Véronique Tadjo s’est imposée au fil des années comme une voix majeure de la littérature du continent. Militante féministe et africaniste convaincue, elle s’emploie à faire résonner les réalités africaines dans ses écrits, tout en questionnant les dynamiques sociales et historiques. (Source Fratmat)

Gabon : la mine de Baniaka, un levier d’emploi et de développement

Le jeudi 20 mars 2025, le président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé la cérémonie de signature d’une convention minière entre le gouvernement gabonais et la société Reminac, filiale de l’opérateur australien Genmin.

Fruit de plusieurs années de discussions, cet accord qui porte sur l’exploitation du minerais de Baniaka dans la province du Haut-Ogooué devrait permettre de transformer le tissu minier gabonais, avec des retombées importantes en termes d’emploi et d’opportunités pour les populations locales.

Dès la fin de cette année, la société Reminac table sur plus de 5 000 tonnes de minerais sur les cinq prochaines années, renforçant ainsi le rôle du pays dans l’industrie minière. Ce projet, qui devrait générer plus de 2 700 emplois directs et indirects, offre un nouvel espoir aux populations locales, dans un contexte où le chômage demeure une problématique préoccupante. (Source GabonMediaTime)

Mali/Déplacés internes de Faladié : La mendicité compromet l’éducation des enfants

Les ONG et les bonnes volontés font beaucoup d’efforts pour l’éducation des enfants dans les camps des déplacés internes. Cependant, la mendicité, favorisée par la faim et la pauvreté des parents, compromet ces efforts.

Nous sommes vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine. Il est 9 h. Les cours n’ont pas encore commencé dans l’une des écoles de fortune du site des déplacés internes de Faladiè. L’encadreur, Francis Tiénou, est assis dans une classe aux trois-quarts vide. A l’aide d’un seau d’eau et d’un chiffon, un jeune garçon essuie les tables-bancs. D’autres s’amusent sur une balançoire de fortune.

L’école, constituée d’une cour, d’un hangar en toit de taule entouré de paille, est situé en plein cœur du site. Elle a été construite par des personnes de bonne volonté maliennes et étrangères. Le hangar est divisé en deux cohortes : les niveaux avancés et les débutants. (Source Mali Tribune)

Niger : une nouvelle attaque jihadiste dans la région de Tillabéri tue une quarantaine de civils

Au Niger, 44 civils ont été tués vendredi 21 mars lors d'une attaque menée par un groupe armé dans la région de Tillabéri, selon le bilan annoncé par les autorités. L'attaque s'est déroulée dans le nord-ouest du pays, dans la zone dite des trois frontières, partagée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont l'armée y a multiplié ces derniers jours des opérations contre des éléments de l’État islamique au Sahel (EIS).

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, est visiblement une opération de représailles : seuls des civils ont été tués et c'est au moment de la grande prière de vendredi, vers 14h, qu'elle a été menée.

Selon le communiqué des autorités nigériennes, diffusé à la télévision nationale, des éléments « lourdement armés » ont entouré la mosquée du village de Fambita, avant d’ouvrir le feu. « Un massacre d'une rare cruauté menée par l'État islamique au Sahel », indique le ministère de l'Intérieur qui précise que « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis. Les auteurs seront traqués ». (Source RFI)

Sénégal An 65ᵉ : sous le sceau de la souveraineté militaire

Le Sénégal célébrera son 65ème anniversaire d’indépendance le 4 avril prochain sous le thème de la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées, concrétisant la vision stratégique lancée par le président Bassirou Diomaye Faye.

Le Sénégal s’apprête à commémorer le 65ème anniversaire de son indépendance le vendredi 4 avril 2025 sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées », selon un communiqué du ministère des Forces armées parvenu à APA ce samedi.

Cette célébration nationale s’inscrit dans la continuité directe des initiatives stratégiques lancées depuis novembre 2024, quand le pays a franchi une étape décisive dans sa quête d’autonomie en matière de défense avec la signature d’un protocole d’accord pour la création d’une usine d’assemblage de véhicules militaires. (Source apanews)

Le Maroc plaide pour une IA africaine éthique

A la tête du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine pour le mois de mars 205, le Maroc a présidé le 20 mars 2025 une réunion ministérielle sur l’Intelligence artificielle et son impact sur la paix et la sécurité. Ceci dans l’objectif d’alerter sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle. Le Maroc a entrepris plusieurs initiatives pour la promotion de cette nouvelle technologie, et cette réunion permettra de partager son expérience.

Dans le cadre de la présidence du Conseil Paix et Sécurité par le Maroc durant le mois de mars 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présidé jeudi 20 mars 2025 par visioconférence, une réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPS-UA) sur “L’intelligence artificielle (IA) et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique”.

Première du genre, cette réunion intervient dans le prolongement, au niveau africain, des efforts déployés par le Royaume à l’échelle internationale en faveur de l’utilisation rationnelle et responsable de l’intelligence artificielle au service de la paix, de la sécurité et du développement. (Source Africa 24)

RDC/Disparition des langues maternelles au Grand Bandundu : un constat alarmant (expert)

Les dialectes et langues maternelles s'éteignent progressivement dans le Grand Bandundu, notamment à Kikwit. Ce diagnostic inquiétant a été formulé par le professeur Joël Matomo Kimbinga, point focal de la Francophonie et de Congo phonie, également directeur général de l'ISDR Kikwit, lors de la célébration de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars 2025.

Selon ses recherches, seulement 2 % des enfants urbains maîtrisent leur langue maternelle. Pourtant, souligne le professeur Joël Matomo Kimbinga, ces langues constituent un patrimoine culturel irremplaçable. (Source Radio Okapi)

Grippe aviaire : le Togo sur le pied de guerre

Les autorités ont confirmé la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 dans plusieurs élevages à travers le pays, suscitant de vives inquiétudes pour la filière avicole et l’économie locale.

Dans un communiqué, le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Damehame Yark, a annoncé une série de mesures strictes visant à contenir la propagation du virus.

Trois foyers d’infection ont été identifiés. Le premier à Adjengré, dans la préfecture de Sotouboua, où une ferme moderne comptant 2 928 poules pondeuses de races Leghorn et ISA Brown a été touchée. Le second à Anyron Kopé, dans la préfecture de Vo, concerne une ferme semi-moderne avec 3 439 volailles infectées. Enfin, un élevage traditionnel dans la préfecture de Tchaoudjo a vu 165 volailles atteintes, incluant poulets de chair et poules locales. (Source togonews)