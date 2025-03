Tunisie: Plage, Tortues et Catamarans Écologiques - Hergla se mobilise pour l'environnement

La plage et le port de Hergla, situés dans la région de Sousse, accueilleront demain, dimanche, une journée exceptionnelle dédiée à la préservation des écosystèmes marins. Cet événement sera marqué par des actions concrètes et durables visant à sensibiliser le public à la protection de l'environnement marin.

Organisée par l'association TunSea pour la science participative, en partenariat avec l'entreprise Tartataruga, l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), la municipalité de Hergla et les autorités locales, cette initiative témoigne de l'engagement collectif en faveur de la protection de l'environnement marin et de la promotion de solutions durables.

Parmi les activités phares de la journée, un nettoyage de plage sera organisé pour lutter contre la pollution plastique, mettant en lumière les effets dévastateurs des déchets sur les écosystèmes marins. Un moment symbolique de l'événement sera l'inauguration du catamaran 100 % éco-responsable Tartataruga, conçu pour minimiser son empreinte environnementale et promouvoir une navigation respectueuse de la nature.

Un autre temps fort sera la libération d'une tortue marine, soignée par des experts du centre de soins des tortues marines de l'INSTM à Monastir. Ce geste porteur d'espoir souligne l'importance de la préservation des espèces marines menacées. Des ateliers de sensibilisation seront également proposés au public, offrant des sessions interactives sur les dangers des déchets plastiques et les alternatives écoresponsables à adopter au quotidien.

Cet événement rassemblera des passionnés de la mer, des experts en environnement et des acteurs engagés dans la préservation des océans. Il s'inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir une approche durable de la navigation et à renforcer les actions en faveur de la protection des écosystèmes marins.

Fondée en 2023, l'association TunSea oeuvre pour la sensibilisation du public à la vie marine et la promotion de pratiques durables pour la préservation de la Méditerranée. À travers des actions de sensibilisation, d'éducation et de science participative, elle aspire à protéger la biodiversité marine et à mobiliser les communautés pour réduire la pollution plastique et préserver les habitats marins pour les générations futures.