Tunisie: Final Cut à Venise 2025 - Appel à candidatures pour les films africains et arabes

La Biennale de Venise a annoncé l'ouverture de l'appel à candidatures pour la 13ème édition du programme Final Cut à Venise (FCV), prévue du 31 août au 2 septembre 2025.

Ce programme annuel est organisé à l'occasion du Festival international du film de Venise, qui se déroulera du 27 août au 6 septembre 2025, à Venise, en Italie.

Les cinéastes peuvent soumettre leurs projets pour participer à un atelier de soutien à la post-production, dédié aux films d'Afrique et de six pays arabes : Irak, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Yémen et Tunisie.

L'appel, ouvert depuis le 17 mars 2025, se poursuivra jusqu'au 9 juin prochain. Les professionnels du film éligibles à ce programme sont invités à remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site de La Biennale di Venezia : www.labiennale.org

Les candidatures sont à envoyer à l'adresse e-mail suivante : finalcut@labiennale.org.

Lancé en 2013, Final Cut à Venise est un programme de trois jours qui offre des occasions de réseautage et de rencontres pour les professionnels du film arabes et africains. Six projets de films seront sélectionnés et présentés aux producteurs, acheteurs, distributeurs et programmateurs de festivals de cinéma.

La Biennale de Venise décerne chaque année un prix de 5 000 € au meilleur film en post-production. Le Prix de la Biennale de Venise sera attribué par un jury composé de trois membres nommés par le directeur du festival, tandis que les autres prix seront attribués par le Festival en collaboration avec les partenaires de Final Cut à Venise.

Le studio panarabe indépendant basé au Caire, Mad Solutions, le Festival du Film d'El Gouna en Égypte, et le fonds saoudien Red Sea Fund sont les partenaires arabes de ce programme. La Biennale précise que le programme FCV bénéficiera du soutien supplémentaire du Festival international du film de la Mer Rouge, pour la quatrième année consécutive.

Final Cut à Venise est organisé dans le cadre du Venice Production Bridge (28 août - 3 septembre), cofinancé par le Fonds MEDIA de la Commission européenne.

Le Festival international du film de Venise de La Biennale di Venezia, la Mostra de Venise, se tiendra dans sa 82ème édition du 27 août au 6 septembre 2025, au Lido de Venise.