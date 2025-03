Tunisie: Rien n'est encore joué !

opinion

Une vague d'optimisme traverse l'équipe de Tunisie après ce succès mérité à Monrovia.

Certains poussent un peu trop cet optimisme en considérant que Sami Trabelsi et ses joueurs sont redevenus forts et efficaces. Leur référentiel, c'est la période Benzarti-Yaâkoubi et cette pénible qualification à la CAN.

On est parti d'un point mort où l'équipe était à l'arrêt et émaillée par tout ce qui s'est passé ces derniers mois. De cet angle, on a le droit d'être heureux, optimistes, mais on n'a pas le droit de dire que la qualification au Mondial est quasiment assurée ou qu'on est maîtres de la situation. C'est complètement faux et c'est même risqué pour une équipe qui désire se relancer.

Il y a la Namibie qui pointe seulement à deux points, et il y a un futur adversaire, le Malawi, qui vient de perdre et qui viendra avec l'esprit de rien à perdre tout à gagner.

L'opération sauvetage de l'équipe nationale n'est pas quelque chose d'aisé. On a vu combien elle a souffert contre le Liberia et qu'elle n'est plus supérieure à plusieurs sélections moyennes du continent. C'est la réalité qu'il faut affronter avec humilité. En revanche, la bonne tenue défensive et l'abattage de tous les joueurs sur tous les ballons nous donnent un indicateur rassurant qu'il y a une envie retrouvée.

Et ça, c'est le mérite de Sami Trabelsi et son staff. En même temps, ce que font nos joueurs-cadres sur le terrain, leurs prouesses alliant le bon et le moins bon, l'ossature qui vieillit un peu, ce sont des chantiers durs à gérer. Trois points contre le Malawi ce lundi nous feront beaucoup de bien avant les quatre prochaines journées.

Ils nous permettront de s'approcher de cette qualification, si réconfortante, au Mondial. La reconstruction de l'équipe sur la base de maints joueurs d'avenir, tels que Mejbri, Ltaief, Achouri, Ghorbel, Saâd et d'autres va prendre du temps. Et il n'y a pas mieux que les victoires et une place au Mondial pour le faire tranquillement. Ceci en sachant que ce n'est pas encore acquis. On n'est pas encore qualifié au Mondial, mais on le sera certainement si on continue de gagner.