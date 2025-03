Malawi/Tunisie: L'équipe de Tunisie prépare le match du Malawi - A pied d'oeuvre à Tabarka

De retour de Monrovia, jeudi, l'équipe nationale a rallié directement Tabarka où elle effectue un mini-stage de trois jours.

Le staff technique national a choisi Tabarka pour s'y préparer en prévision du prochain match contre le Malawi, lundi soir à partir de 22h00 sur la pelouse de l'Olympique de Radès. La délégation loge dans un hôtel luxueux, disposant d'un complexe sportif. Toutes les commodités sont là pour assurer des conditions optimales de préparation loin du stress, offrant aux joueurs un mini-stage dans un cadre agréable.

S'ils se sont permis un moment de détente, jeudi dans la journée, avec une petite partie de padel jouée par Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Mohamed Ali Ben Romdhane et Nader Ghandri, tout le monde s'est remis au travail en soirée avec une première séance d'entraînement qui s'est déroulée à partir de 20h30.

Une première séance plutôt légère avec au menu des ateliers et des exercices avec ballon.

Hier soir, le rythme est monté crescendo avec des exercices plus poussés, axés sur le volet tactique afin de mettre en application le schéma à adopter lundi contre le Malawi.

Retour demain à Tunis

Ce soir, l'équipe nationale clôturera son mini-stage à Tabarka par une séance qui se déroulera à partir de 20h30. Demain, nos internationaux regagneront Tunis et effectueront leur ultime séance d'entraînement à Radès toujours au même horaire, 20h30.

C'est donc dans la joie et la bonne humeur que notre team national prépare son prochain match contre le Malawi. Une préparation qui se déroule dans une bonne ambiance, ce qui est une bonne chose en soi.

Cela dit, la volonté anime nos joueurs dans la perspective d'enchaîner par une autre victoire face au Malawi afin de consolider notre leadership et faire un bon pas vers la qualification à la phase finale de la Coupe du monde 2026. Ce qu'on attend de nos internationaux, c'est qu'ils allient le résultat à la manière lundi soir et se montrent beaucoup plus convaincants qu'ils l'ont été à Monrovia où ils étaient génés par un climat chaud et humide.

Il faut se montrer plus efficace devant les buts malawiens. C'est que face au Libéria, la note aurait dû être plus salée au vu du volume de jeu développé et des occasions que nos attaquants se sont créées.

Lundi soir, nos attaquants n'auront aucune excuse à invoquer. Ils joueront à domicile dans des conditions climatiques auxquelles ils sont habitués. Puis, quand on joue chez soi, il faut faire le plein, particulièrement quand on est leader.