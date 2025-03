Tunisie: Sfax - Des équipements médicaux de pointe pour améliorer la prise en charge des enfants et du cancer du sein

L'hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax vient de recevoir des équipements médicaux de dernière génération, dans le but d'améliorer les soins prodigués aux enfants et de renforcer ses capacités en imagerie médicale.

Ces nouveaux matériels, d'une valeur totale de 439 000 dinars, concernent notamment les départements de pédiatrie et de réanimation pédiatrique, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Les principales acquisitions comprennent des appareils de traitement à oxygène à haut débit, des humidificateurs d'air, des tables de réchauffement pour les nouveau-nés et prématurés, ainsi que des appareils de surveillance et des injecteurs électroniques pour la pédiatrie A et B. Le service de réanimation pédiatrique bénéficie, quant à lui, de lits de réanimation de haute qualité et de respirateurs.

En outre, le département d'imagerie médicale a vu l'ajout d'un appareil d'échographie de haute précision, spécifiquement destiné à la détection du cancer du sein, améliorant ainsi la capacité de diagnostic de l'établissement.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la souveraineté sanitaire et vise à garantir une prise en charge de qualité pour tous les citoyens. Ces équipements contribueront à améliorer la rapidité et la précision des diagnostics, notamment pour les maladies respiratoires et saisonnières, conformément aux priorités du président de la République, Kais Saied.