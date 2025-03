Angola: L'AN veut intensifier des mesures préventives contre l'épidémie de choléra

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale (AN) ont recommandé, vendredi (21), à l'Exécutif l'intensification des mesures préventives et la promotion de campagnes de sensibilisation pour inverser le taux de mortalité actuel dans certaines régions du pays, depuis janvier de cette année.

La recommandation est issue du débat sur « L'épidémie de choléra », proposé par le groupe parlementaire de l'UNITA, lors de la 3ème réunion plénière ordinaire de la 3ème session législative de la 5ème législature.

Le député du PRS, Benedito Daniel, a déclaré que le choléra avait changé d'"apparence", affirmant qu'il était essentiel d'enquêter sur ses causes, étant donné qu'il affecte tous les groupes sociaux.

Il a appelé les autorités sanitaires à faire un bon travail avec les communautés, afin d'avoir un réel contrôle sur la situation épidémiologique.

Le député de l'UNITA, Maurilio Luiete, a considéré l'épidémie de choléra comme un grave problème de santé publique, exprimant son inquiétude face à la difficulté évidente de contrôler la situation, 15 semaines après l'apparition de la maladie.

Il a souligné que les mesures doivent être proactives et non réactives, pour inverser la situation actuelle de l'épidémie qui cause de nombreux décès, selon les informations fournies quotidiennement par les organismes officiels.

À son tour, le député du MPLA, Paulo de Carvalho, a considéré qu'il s'agit d'une période difficile avec l'épidémie de choléra, qui a ressurgit sept ans après les derniers enregistrements de cas, qui n'étaient pas aussi alarmants que les informations actuelles.

Selon le parlementaire, « il y a une plus grande probabilité de propagation de la maladie », rappelant qu'un autre facteur sociodémographique est lié à la forte concentration de personnes dans des quartiers comme Paraíso et Belo Monte, dans la municipalité de Cacuaco, par exemple.

Il a indiqué que la densité de population constitue un facteur de risque sérieux de propagation rapide de maladies causées par l'accumulation de déchets solides et la consommation d'eau non traitée.

« Nous devons réfléchir aux mesures à prendre pour endiguer ce fléau, dont les effets sont dévastateurs pour les familles touchées. Le plan d'urgence déjà approuvé par l'Exécutif doit être immédiatement et intégralement mis en oeuvre, avec les ressources nécessaires », a-t-il plaidé.

Selon le député, les autorités sanitaires ne doivent pas cesser d'investir dans la prévention, affirmant que chaque fois que cela se produira, elles parieront sur la réduction des taux de morbidité et de mortalité.

Lors de la séance plénière de vendredi, les parlementaires ont approuvé plusieurs décrets dans leur intégralité, en mettant l'accent sur les projets de résolution approuvant l'accord d'extradition entre les Républiques d'Angola et du Zimbabwe et celui pour la ratification de l'accord international sur le café de 2022, entre le pays et l'Organisation internationale du café.