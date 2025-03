Angola: Les restes du général Alberto Neto reposent à Alto das Cruzes

Luanda — Les restes du général Alberto Correia Neto, décédé mercredi (19), à l'âge de 76 ans, victime de maladie, ont été enterrés ce samedi au cimetière d'Alto das Cruzes, à Luanda.

La cérémonie funéraire de l'ancien chef d'état-major général (EMG) des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA) a été suivie par le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, par le ministre des Affaires étrangères, Téte António, entre autres personnalités de l'appareil d'État et des forces de défense et de sécurité.

Avant l'enterrement, une veillée funèbre a eu lieu au quartier général de l'armée, au cours de laquelle le président de la République, João Lourenço, accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, ont rendu un dernier hommage au général Alberto Correia Neto, décédé à Madrid, en Espagne.

Là, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs, s'est incliné devant l'urne, a réconforté la famille et a signé le livre de condoléances, dans lequel il a considéré le défunt général comme un homme honnête, qui a consacré toute sa vie au service de la patrie angolaise.

Le Président a écrit que son dynamisme au service du peuple angolais l'a conduit plus tard à participer aux fronts politiques, militaires et diplomatiques, où il a exercé avec zèle ses plus hautes fonctions au sein des FAPLA et de la diplomatie angolaise.

« Nous nous inclinons devant sa mémoire, exprimant nos condoléances à la famille endeuillée, à tous les compagnons et amis de son long et digne parcours de vie », a déclaré João Lourenço.

Fils de Borges Francisco et Maria José Correia, Alberto Correia Neto est né le 8 juillet 1949 à Quimbele, province d'Uíge.

En tant qu'étudiant, il appartenait à un groupe clandestin du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), qui soutenait la lutte armée menée dans le nord et l'est de l'Angola, connu sous le nom de « Comité régional de Luanda », qui regroupait des travailleurs, des intellectuels et des étudiants.

Français Arrêté en 1969, il a été condamné en avril 1970 à une mesure administrative de résidence de 6 ans au Cap-Vert, au camp pénitentiaire de Tarrafal, d'où il a été libéré le 1er mai 1974. Il a occupé les postes de commissaire politique de la Force aérienne populaire angolaise/Défense antiaérienne (FADA/DAA) et de commandant de la même branche des Forces armées, de 1986 à 1991. Général à la retraite, Alberto Correia Neto a également occupé les postes d'attaché de défense à l'ambassade d'Angola aux États-Unis d'Amérique et d'ambassadeur d'Angola au Brésil, en Slovaquie et en Allemagne.