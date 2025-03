Angola: Le Chef de l'Etat rend hommage au général Alberto Neto

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a rendu hommage ce samedi au général Alberto Correia Neto, dernier chef d'état-major général des ex-FAPLA, décédé le 11 de ce mois en Espagne, des suites de maladie.

Au Quartier Général des FAA, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le Chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs, s'est incliné devant l'urne et a réconforté la famille avant de signer le livre de condoléances.

Dans le livre, le Chef de l'État a écrit que le défunt général était un homme intègre, qui a consacré toute sa vie au service de la patrie angolaise.

Il a rappelé qu'avant l'indépendance, il avait été emprisonné à Tarrafal, au Cap-Vert, pour son travail avec des groupes clandestins qui luttaient contre la présence coloniale portugaise.

Le Président a écrit que son dynamisme au service du peuple angolais l'a conduit plus tard à participer aux fronts politiques, militaires et diplomatiques, où il a exercé avec zèle ses plus hautes fonctions au sein des FAPLA et de la diplomatie angolaise.

« Nous nous inclinons devant sa mémoire, exprimant nos condoléances à la famille endeuillée, à tous les compagnons et amis de son long et digne parcours de vie », a déclaré João Lourenço.

Profil

Le défunt général, enterré ce samedi au cimetière d'Alto das Cruzes, était le dernier chef d'état-major général (EMG) des FAPLA (Forces armées populaires pour la libération de l'Angola), aujourd'hui dissoutes.

Il est né à Quimbele, province d'Uíge, le 8 juillet 1949. En tant qu'étudiant, il appartenait à un groupe clandestin du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), qui soutenait la lutte armée menée dans le nord et l'est de l'Angola, connu sous le nom de « Comité régional de Luanda », qui regroupait des travailleurs, des intellectuels et des étudiants.

Arrêté en 1969, il a été placé en résidence administrative pendant six ans au Cap-Vert, au camp pénitentiaire de Tarrafal, en avril 1970, d'où il a été libéré le 1er mai 1974. En tant qu'homme politique, il a travaillé dans les structures du MPLA, contribuant à implanter dans les centres urbains, et a participé de manière décisive à la lutte de libération nationale et à la résistance populaire généralisée contre les forces qui cherchaient à tout prix à empêcher l'indépendance nationale et la souveraineté de l'Angola.

En raison de son dévouement et de ses performances politiques, le Bureau politique du MPLA l'a nommé en 1977 pour rejoindre la Commission de restructuration du JMPLA, un rôle qu'il a « exercé avec fierté ».

Il a été membre du Comité central et du Bureau politique du MPLA et également député de l'Assemblée populaire.

En tant que militaire, il a servi dans l'armée de l'air, ayant été commissaire politique et commandant de la FAPA-DAA.

Diplomate, il a été attaché de défense à l'ambassade d'Angola aux États-Unis et ambassadeur au Brésil, en Slovaquie et en Allemagne. Au moment de son décès, il était membre du Comité central du MPLA.