Tunisie: ONUDI - Vers un renforcement des projets d'investissement et d'exportation

Le représentant de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) à Tunis, Lassaâd Ben Hassine, a révélé que les projets en cours concernent principalement l'artisanat, les expositions internationales, les industries alimentaires et l'énergie.

Lors d'une réunion tenue vendredi avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, Ben Hassine a affirmé que l'ONUDI oeuvre à la mise en place de projets d'investissement en Tunisie ainsi qu'à des initiatives interrégionales dont le pays pourrait bénéficier, selon un communiqué du ministère.

Il a ajouté que l'effort actuel est centré sur la production, la formation, l'accompagnement des PME, l'accès aux marchés mondiaux et le renforcement de la compétitivité. Il a également mis en avant la compétence des ressources humaines et des cadres tunisiens, soulignant leur expertise dans ces domaines.

Les discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération et les perspectives de son développement, notamment à travers l'accompagnement et le soutien des projets et initiatives liés au commerce et à l'accès aux marchés.

De son côté, le ministre du Commerce a salué ces initiatives et projets, soulignant leur rôle clé dans la promotion de l'économie nationale et le développement, en particulier dans les régions intérieures. Il a également mis en avant la qualité et la compétitivité des produits tunisiens, notamment l'huile d'olive et les dattes, qui pourraient être intégrés dans ces projets pour soutenir leur exportation.