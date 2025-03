Algérie: Affaire RS Berkane-USM Alger - La CAF interdit les maillots à caractère politique et applique la décision du TAS

LE CAIRE — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, dans une correspondance officielle adressée à toutes les fédérations membres, qu'il ne sera désormais plus permis de porter des maillots comportant des slogans, symboles ou représentations à caractère politique dans l'ensemble de ses compétitions.

Dans sa correspondance intitulée "mise au point sur les éléments décoratifs des maillots lors de compétitions de la CAF", l'instance africaine a écrit: "le 26 février 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la plus haute juridiction reconnue par les statuts de la CAF et la FIFA en ce qui concerne les litiges liés au sport, a décidé dans l'affaire -TAS 2024/A/10528 FAF & Union Sportive Medina d'Alger c. CAF & Renaissance Sportive Berkane & FRMF", que les représentations comprenant une image à caractère politique sur les maillots, sont contraires aux statuts et règlements de la CAF".

"Conformément à l'article 48 alinéa 6 des statuts de la CAF, cette décision du TAS revêt un caractère contraignant et exécutoire pour la CAF ainsi que pour l'ensemble de ses associations et clubs affiliés. En cas de non-respect, la CAF se réserve le droit d'imposer des sanctions immédiates, notamment l'interdiction des maillots non conformes ou l'obligation de les modifier avant les matchs", lit-on dans le communiqué de l'instance africaine.

La Formation arbitrale du TAS avait conclu que les maillots du RS Berkane pour la Coupe de la Confédération 2023/24, en ce qu'ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, étaient contraires aux règlements de la CAF.