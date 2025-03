Algérie: Alger - Ouverture de la 5e édition du Salon de la femme et de la famille productive

ALGER — La 5e édition du Salon de la femme et de la famille productive s'est ouverte, samedi au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" à Alger, sous le thème : "La femme algérienne... Innovation et victoire".

Présidant l'inauguration de cet événement destiné au corps diplomatique accrédité en Algérie, visant à faire connaître les produits de cette catégorie et à mettre en valeur ses réalisations dans divers domaines de l'artisanat, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a souligné l'importance de la contribution de la femme algérienne à la construction et à la relance de l'économie nationale.

Cette manifestation constitue "une occasion de découvrir des créatrices dans différents domaines, notamment l'artisanat, ainsi qu'un espace pour commercialiser leurs produits et échanger des expériences", a expliqué la ministre ajoutant qu'elle représente également "une opportunité pour le corps diplomatique accrédité dans notre pays de découvrir les produits locaux et les créations des femmes algériennes".

De son côté, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi a salué la créativité de la femme rurale, qui se reflète à travers ses produits "uniques et représentatifs de la diversité culturelle et civilisationnelle dont regorge l'Algérie".

De son côté, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Bakhta Selma Mansouri, a affirmé que cet événement met en lumière "l'engagement de l'Algérie à soutenir la femme et à renforcer son rôle dans le développement économique et social", ajoutant que "la femme algérienne a prouvé sa capacité à contribuer activement à la dynamique économique locale, nationale et même internationale".

Selon Mme Mansouri, donner la possibilité à la femme algérienne d'accéder aux marchés mondiaux et de promouvoir les exportations est "un objectif stratégique que nous cherchons tous à réaliser, étant convaincus de sa capacité à innover dans différents domaines", ajoutant que ces objectifs s'inscrivent "dans la vision économique intégrée du président de la République, qui accorde une importance particulière au renforcement et à la diversification de la production nationale, en focalisant sur la dimension africaine et internationale, afin de réaliser un développement économique durable et inclusif".

A noter que l'ouverture de cette édition s'est également déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, ainsi que de plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.