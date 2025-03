ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de l'ancien joueur de la JS Kabylie et de l'équipe nationale de football, Djamel Menad, décédé samedi à l'âge de 64 ans.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appris la douloureuse nouvelle du décès de Djamel Menad, l'une des légendes du football algérien. Une perte bouleversante pour l'ensemble de la famille sportive et footballistique algérienne.

Après s'être illustré en tant que joueur de la JS Kabylie et avoir brillé au sein de notre équipe nationale dans les années 1980-1990, il s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre de gloire en tant qu'entraîneur. Son parcours au grand palmarès, jalonné de réalisations et de victoires sur les scènes nationale, continentale et internationale, reste gravé dans la mémoire de tous les supporters. Les Algériens garderont de lui le souvenir d'un homme à la conduite exemplaire.

En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la famille sportive, les assurant de sa profonde compassion et implorant Allah Tout-Puissant, en ces derniers jours du mois sacré de Ramadhan, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. A Allah nous appartenons et à lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.