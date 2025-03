Afrique du Nord: IATF-2025 - L'Algérie ambitionne de faire la 4e édition une totale réussite

ALGER — L'Algérie ambitionne de réussir sur tous les plans la 4ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui se tiendra du 4 au 10 septembre prochain à Alger, un événement continental d'envergure devant lui permettre de réaffirmer sa place en tant que locomotive de développement au sein de l'Afrique.

A six mois du jour J, les préparatifs de l'IATF qui sera placée sous le slogan "Une passerelle vers de nouvelles opportunités", s'intensifient avec l'aspiration de faire de cette édition la plus importante depuis son lancement en 2018 en matière de participation, d'impact, et d'accords de partenariat commercial et d'investissement devant être concrétisés.

Les hautes autorités du pays accordent un grand intérêt à la réussite de cette 4e édition d'autant plus qu'elle va constituer une opportunité pour l'Algérie de réaffirmer sa place en tant que locomotive du développement dans le continent et son rôle actif pour l'intégration économique africaine.

Dans ce contexte, les organisateurs tablent sur la participation de plus de 2000 exposants, venant de 140 pays et l'accueil de plus de 35000 visiteurs professionnels, avec la projection de conclure des accords commerciaux et d'investissement de plus de 44 milliards de dollars durant cette manifestation biannuelle.

La 3e édition, organisée en Egypte du 9 au 15 novembre 2023, avait drainé plus de 1900 exposants de 130 pays, 28000 visiteurs, alors que le montant des accords signés s'élevait à 43,8 milliards de dollars.

Depuis la sélection de l'Algérie pour abriter cette manifestation, les autorités publiques ont pris toutes les mesures et les dispositions nécessaires en vue d'assurer les meilleures conditions d'organisation de cette foire, en engageant d'importants projets, notamment la construction de nouveaux pavillons d'exposition qui offriront des surfaces d'au moins 100.000 m2.

L'ambition affichée par l'Algérie est de marquer cette 4e édition, prévue simultanément au Palais des expositions (Pins maritimes) et au Centre international de conférences d'Alger (CIC), à travers la programmation de plusieurs évènements à la fois.

Il s'agit, entre autres, de l'exposition commerciale qui verra une participation des pays, des grandes entreprises, ainsi que des PME versées dans la production et les services, d'un forum sur le commerce et l'investissement de quatre jours qui réunira des intervenants africains et internationaux de premier plan, ainsi que la tenue de plateformes dédiées à la présentation de l'économie créative (CANEX), des rencontres d'affaires "B to B" et d'échanges commerciaux et de conclusion d'accords d'investissements.

L'automobile, les start-up et la diaspora à l'honneur

Parmi les événements les plus attendus aussi lors de cette foire, figure le Salon africain de l'automobile, ainsi que la journée dédiée à la diaspora africaine pour examiner les perspectives de renforcement de la contribution des compétences africaines au développement dans tous ses aspects sur le continent.

Parallèlement à la grande exposition commerciale, le programme comprend aussi des espaces consacrés aux jeunes entrepreneurs africains créateurs de start-up, aux étudiants universitaires et chercheurs, ainsi que des journées spéciales ouvertes aux pays et aux entités des secteurs privé et public pour exposer leurs opportunités en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et de culture.

Au total, la 4e foire commerciale intra-africaine comprendra 11 segments d'activités distinctes, élargies à tous les domaines de coopération, y compris des ateliers de formation dans le domaine artistique, des démonstrations d'art culinaire africain et des défilés de mode.

Les préparatifs engagés par l'Algérie pour la réussite de cette manifestation ont été salués et soulignés par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), initiatrice de cette foire en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L'Algérie, qui avait pris part à la manifestation depuis sa 1ere édition en 2018, s'était toujours distinguée aussi bien par sa présence qu'en matière de nombre et de qualité des entreprises exposantes, voire même en superficie d'exposition, ce qui lui a valu de décrocher, successivement, le "premier prix du meilleur stand" et le prix du "meilleur stand innovateur", lors des éditions tenues à Durban (Afrique du Sud) en 2021 et au Caire (Egypte) en 2023.

En outre, l'Algérie reste aussi l'un des actionnaires importants au sein de l'Afreximbank, en procédant à relever sa participation dans le capital de cette institution financière multilatérale panafricaine créée en 1993 sous le parrainage de la Banque africaine de développement (BAD), dans le but de soutenir et de promouvoir le commerce interafricain.

Considérée comme la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent ainsi qu'une place de marché pour la ZLECAf, l'ITAF vise à tirer partie des opportunités d'un marché unique de plus de 1,4 milliard de personnes et d'un PIB de plus de 3500 milliards de dollars.