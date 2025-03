Algérie: Oran - Clôture de la 17ème édition des Dourouss Mohammadia de la zaouïa Belkaïdia Hebria

ORAN — La 17e édition des Dourouss Mohammadia, organisés chaque Ramadhan par la zaouïa Belkaïdia Hebria à Oran, s'est clôturée vendredi soir.

La dernière soirée de cet évènement religieux, placé cette année sous le thème "Le soufisme, essence de la religion et halte de bienfaisance ", a vu la présence du Recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, qui a présenté une communication intitulée "Pour une vie spirituelle fondée sur l'excellence et nourrie de tolérance, d'amour et de paix".

Il a également souligné que "la purification de l'âme permet d'atteindre les objectifs à travers une éducation soufie et met l'intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération", faisant savoir que "le soufisme islamique trouve son origine dans le Coran et repose sur la science et la connaissance".

La soirée de clôture s'est déroulée au siège de la Zaouïa Belkaïdia Hebria situé dans la localité de Sidi Maarouf dans l'est d'Oran, en présence du wali, Samir Chibani, des autorités locales, du cheikh Sidi Mohamed Noureddine Belkaïd, cheikh de la zaouïa Belkaïdia Hebria, et un grand nombre d'érudits et de cheikhs.

Elle a été marquée par une intervention du Dr. Ahmed Maâzouz d'Algérie abordant la vie et l'oeuvre du défunt cheikh de la zaouïa Belkaïdia Hebria, Sidi Mohamed Abdelatif Belkaïd.

Les conférences abordaient des sujets tels que "La charia et la vérité", "La science et la connaissance chez les maîtres soufis", "L'école Chadlia et son rôle dans la promotion du soufisme" et "Cheikh Sidi Abdelkader El Djilani El Hassani".

Le programme a également comporté d'autres communications abordant, entre autres, "Le rôle des maîtres soufis dans l'enseignement du fiqh et des sciences suivant les quatre écoles", "L'impact du soufisme dans l'éducation et la formation de l'homme", "Les tariqas soufies en Algérie", "Les livres majeurs de maîtres soufis" et "Les fondements juridiques du soufisme".