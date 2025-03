Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U-17 - Le profil du Maroc

Le Maroc aborde la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies en tant que l'un des grands favoris de la compétition, fort d'un effectif talentueux mêlant joueurs évoluant au pays et en Europe.

En tant que nation hôte, les Lionceaux de l'Atlas visent un premier sacre continental dans cette catégorie, s'appuyant sur leurs récentes performances remarquables dans les compétitions de jeunes. Porté par une culture footballistique ancrée et une dynamique ascendante à l'échelle du football de formation, le Maroc ambitionne de marquer le tournoi de son empreinte et de décrocher sa qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Qualifié d'office en tant que pays organisateur, le Maroc a néanmoins participé au tournoi de l'UNAF U-17 à Casablanca, où il a terminé vice-champion. Bien qu'il n'ait pas remporté le titre, le groupe a affiché une puissance offensive impressionnante, notamment lors d'une éclatante victoire 5-1 face à l'Égypte, futur vainqueur de la compétition. Ziyad Baha s'est imposé comme un élément clé avec trois réalisations, tandis qu'Ismail El Aoud a apporté sa contribution avec deux buts, jouant un rôle déterminant dans le parcours marocain.

Palmarès du Maroc à la CAN U-17

Le Maroc s'affirme progressivement comme une nation majeure du football de jeunes en Afrique, bien que ses apparitions en phase finale de la CAN U-17 aient été limitées. Son meilleur résultat remonte à l'édition 2023, où il a atteint la finale en Algérie avant de s'incliner de justesse face au Sénégal. Cette performance lui a ouvert les portes de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Indonésie, où il a écrit une page d'histoire en atteignant les quarts de finale, avant d'être éliminé par le Mali. Parmi les joueurs ayant marqué cette catégorie d'âge figure Sofyan Amrabat, ancien milieu de terrain de la Fiorentina et de Manchester United, qui s'est révélé sous le maillot marocain à ce niveau.

Joueurs à suivre

Ibrahim Rabbaj (Attaquant) - Considéré comme l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Chelsea, Rabbaj affiche une implication directe dans près de trois buts ou passes décisives par match, faisant de lui une menace majeure dans l'animation offensive du Maroc.

Ziyad Baha (Attaquant) - Attaquant clinique doté d'un instinct naturel pour le but, Baha a terminé meilleur buteur marocain du Championnat UNAF U-17 avec trois réalisations.

Ismail El Aoud (Milieu de terrain) - Milieu de terrain de Valence, El Aoud est un meneur de jeu essentiel, réputé pour sa qualité technique, son sang-froid balle au pied et sa capacité à dicter le tempo du jeu.

Hamza Bouhadi (Défenseur) - Capitaine de l'équipe, Bouhadi est un latéral droit très estimé, reconnu pour sa solidité défensive et ses qualités de leadership.

Le sélectionneur : Nabil Baha

L'équipe est dirigée par Nabil Baha, ancien international marocain, qui prône un jeu basé sur la possession du ballon et une organisation défensive rigoureuse. Successeur de Said Chiba après la Coupe du Monde U-17 en Indonésie, il a mené les Lionceaux de l'Atlas à la deuxième place du tournoi de l'UNAF et entend désormais guider le Maroc vers son premier titre continental dans cette catégorie, tout en sécurisant une deuxième qualification consécutive pour le Mondial U-17.

Ambitions et analyse du groupe

Le Maroc aborde la compétition avec de grandes ambitions, renforcées par son récent succès à l'Antalya Youth Cup en Turquie, où il a acquis une précieuse expérience face à des adversaires internationaux. Placé dans le groupe A, il retrouvera l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, deux formations est-africaines au jeu rapide et dynamique, ainsi qu'une équipe zambienne réputée pour sa puissance physique. Avec l'avantage du terrain et un effectif techniquement abouti, le Maroc visera une phase de groupes convaincante pour poser les bases d'un parcours ambitieux dans le tournoi.