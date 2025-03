L'heure de la justice a sonné pour la Fédération Sénégalaise de Karaté. Après avoir traversé les épreuves de la garde à vue de la Division des Investigations Criminelles (DIC) au commissariat du Port, en passant par le Commissariat Central et la cave du tribunal de Dakar du mardi 18 au vendredi 21 mars 2025, les principaux mis en cause dans l'affaire de détournement présumé de fonds publics ont obtenu une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Parmi eux, le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier Général et le Trésorier Général Adjoint.

Leur salut, ils le doivent à la mobilisation de leurs proches qui, in extremis, ont réuni les 37 millions de francs CFA exigés par la justice pour leur caution. Placés sous contrôle judiciaire, ils restent néanmoins sous la menace d'une procédure qui s'annonce redoutable.

Une Bataille Judiciaire qui ne fait que commencer

Si cette liberté provisoire sous contrôle judiciaire leur évite, pour l'instant, la prison, l'issue de l'affaire est loin d'être scellée. Les enquêtes vont désormais se poursuivre sous la responsabilité du juge du troisième cabinet, et l'audition des mis en cause sur le fond du dossier marquera une étape décisive. Ce n'est qu'après ce passage que s'ouvrira le procès, un rendez-vous judiciaire que les prévenus redoutent déjà.

Mais l'horizon s'assombrit davantage. Les investigations de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), bouclées depuis le 11 mars 2025, vont bientôt livrer leurs conclusions aux autorités compétentes. Un rapport explosif, qui pourrait bien sceller le sort des responsables mis en cause et faire éclater au grand jour l'ampleur des dérives financières au sein de la fédération.

Bescaye Diop, Une Lutte pour l'Honneur du Karaté Sénégalais

Si cette affaire prend une ampleur aussi retentissante, c'est en grande partie grâce à Bescaye Diop, Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar, Assane Diop, Président de la Ligue de Diourbel et Moussa Diallo, Secrétaire Général de la Ligue de Dakar. Depuis plusieurs mois, ils mènent ensemble un combat acharné pour dénoncer la gestion opaque des finances de la fédération, bravant toutes les pressions et les tentatives de dissimulation. Pour eux, cette bataille dépasse la seule question judiciaire: il s'agit de restaurer l'honneur du karaté sénégalais, un art martial qui doit rester une véritable école de discipline, d'éthique et d'éducation.

"L'impunité ne peut plus prospérer dans notre discipline. Ce combat, nous le menons pour que la vérité triomphe et que le karaté retrouve sa noblesse et sa dignité", martèle Bescaye Diop, plus déterminé que jamais à aller jusqu'au bout.

Alors que la justice sénégalaise est face à ses responsabilités, les trois lanceurs d'alerte ne reculeront pas. L'heure du jugement approche, et avec elle, l'espoir d'un karaté enfin libéré des pratiques qui ternissent son image.