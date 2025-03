Le Musée des Civilisations Noires (MCN) a accueilli une exposition intitulée "L'Afrique Maintenant", suivie d'un panel de discussion autour du même thème. L'événement, qui s'est déroulé au deuxième étage du musée, a rassemblé des artistes, des conservateurs, des chercheurs et un large public, venus célébrer la richesse culturelle et artistique de l'Afrique, tout en réfléchissant à son avenir.

L'exposition "L'Afrique Maintenant" a offert aux visiteurs un voyage à travers les réalités africaines, passées et présentes. Les oeuvres exposées, variées et puissantes, ont mis en lumière les luttes, les résistances et les triomphes des peuples africains. L'esclavage, la colonisation, les indépendances et les défis contemporains ont été abordés à travers des installations artistiques, des photographies et des sculptures, créant un dialogue entre le passé et le présent.

Parmi les oeuvres marquantes, celles de Rayla Adiobi, une artiste vénézuélienne qui a travaillé à Dakar, ont retenu l'attention. Ses photographies, prises lors de la Biennale de Dakar en 2018, ont été exposées au milieu du Palais de Justice, offrant une réflexion sur la justice et l'identité. De même, les travaux de Abdoulaye Konaté, un artiste majeur qui a fédéré de nombreux artistes autour de son travail, ont été salués pour leur capacité à interroger les réalités africaines tout en proposant des visions d'espoir et de résilience.

Un panel pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique

Après l'exposition, un panel de discussion a été organisé autour du thème "L'Afrique Maintenant". Animé par des experts et des artistes, le débat a porté sur la manière dont l'Afrique peut se réapproprier son histoire tout en construisant un avenir basé sur un nouvel humanisme. Les intervenants ont souligné l'importance de l'art comme outil de résistance et de transformation sociale, capable de transcender les frontières et de réunir les peuples. Mme Diatta, qui a révélé plusieurs artistes lors de la Biennale de Dakar, a rappelé l'importance de rester debout face aux défis, en s'inspirant des oeuvres de Diego, un artiste dont le travail incarne la résistance dans le temps. Mansour Sy, quant à lui, a partagé ses réflexions sur la dévalorisation des monnaies africaines et la nécessité de créer une économie solidaire et indépendante.

Une équipe dévouée derrière le succès de l'événement

L'exposition et le panel ont été rendus possibles grâce au travail acharné d'une équipe dévouée. Hadith Kassé, scénographe, a joué un rôle clé dans la mise en scène des oeuvres, tandis que Soukoum Ghanou, conservateur, a contribué à la recherche et à la préservation des pièces exposées. L'équipe de l'Institut français a également été remerciée pour son soutien dans l'organisation de l'événement. L'exposition "L'Afrique Maintenant" a été bien plus qu'une simple présentation d'oeuvres d'art. Elle a été un rappel puissant de la capacité de l'Afrique à surmonter les épreuves et à se réinventer.