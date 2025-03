Ile Maurice: Les souvenirs et les habitudes qui perdurent

Le 18 mars 2020, le pays enregistrait ses trois premiers cas positifs de Covid-19. Le lendemain, les frontières étaient fermées à tous les vols commerciaux et le Premier ministre d ' alors, Pravind Jugnauth, annonçait un confinement total à par tir du 20 mars.

Cette période a bouleversé le quotidien des Mauriciens, en particulier celui des jeunes, pour qui ces mois de restrictions ont marqué les esprits.

Des adolescents face à l'isolement

Pour beaucoup de jeunes, le confinement a été une épreuve difficile. Coralie Anseline, âgée de 19 ans, se souvient : «Ce qui était le plus dur, c'était de ne pas voir mes amis. Les cours en ligne étaient compliqués et on avait l'impression de perdre pied.» D'autres, comme Kevin Baunomally, 18 ans, ont ressenti un sentiment de solitude : «J'avais du mal à rester motivé. Le sport m'a manqué et même si on essayait de s'occuper, les journées semblaient longues.»

Malgré les difficultés, certains changements adoptés pendant le confinement sont devenus des habitudes de la vie quotidienne des jeunes. L'utilisation des outils numériques en est un exemple.«Avant, je n'utilisais pas autant les plateformes en ligne pour travailler. Aujourd'hui, je prends encore des cours en ligne quand j'en ai besoin et j'organise mes notes sur mon ordinateur», explique Anaëlle.

L'essor de TikTok pendant le confinement a également modifié les habitudes des jeunes. «Pendant le lockdown, on passait beaucoup de temps sur TikTok et maintenant, c'est devenu une habitude. Il est difficile de passer une journée sans consulter l'application», explique Reshmee Vurden. Si, auparavant, les jeunes se retrouvaient souvent en groupe pour passer du temps ensemble, cette pratique a progressivement changé. «Aujourd'hui, on reste davantage chez soi, chacun sur son téléphone. Les rencontres en personne sont devenues moins courantes et la plupart des échanges se font désormais en ligne», précise-t-elle. Les habitudes d'hygiène, quant à elles, sont restées ancrées. «Se laver les mains régulièrement, utiliser du gel hydroalcoolique et éviter de se toucher le visage sont des gestes que je fais toujours sans y penser», confie Ryan Goolaub.

Un regard différent sur la vie sociale

Le confinement a également modifié la perception des relations sociales chez les adolescents. Nombreux sont ceux qui ont appris à apprécier davantage les moments passés avec leurs proches. «Avant, je ne passais pas beaucoup de temps en famille. Pendant le confinement, on a joué à des jeux de société ensemble et même aujourd'hui, on essaie de garder ces habitudes», raconte Kevin.

Un virus toujours présent

Aujourd'hui, bien que la vie ait progressivement repris son cours, le Covid-19 n'a pas disparu, rappellent les professionnels de la santé. Les mesures de prévention, telles que le port du masque dans certains espaces fermés et la distanciation sociale, sont particulièrement importantes pour les personnes vulnérables.