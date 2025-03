Congo-Kinshasa: Les femmes de Beni appelées à s'approprier la résolution 2737 pour la restauration de la paix

Les femmes de Beni ont été appelées à s'approprier la résolution 2737 du Conseil de sécurité de l'ONU et à briser la peur, y compris les stéréotypes, afin de participer pleinement à la restauration de la paix dans la région du Kivu et dans toute la RDC.

Il s'agit là de l'une des recommandations issues de la rencontre organisée vendredi 21 mars par le Bureau genre, famille et enfant de Beni, en collaboration avec la section des affaires civiles de la MONUSCO.

« Nous avons voulu que la femme puisse comprendre cette nouvelle résolution signée au mois de février par rapport au contexte de guerre que nous subissons dans notre province. En préparant la journée du 8 mars au niveau provincial, nous avons traité de la question de la paix. Et cette paix ne peut pas être rétablie si la femme ne s'y implique pas. C'est pourquoi il a fallu que les femmes qui dirigent les structures féminines et qui ont le devoir de vulgariser certains textes comprennent ensemble ce que contient cette résolution », indique Ruth Sabuni, cheffe du Bureau genre, famille et enfant de Beni.

Tout en saluant le thème abordé, les participantes ont recommandé de renforcer leurs compétences en matière de monitoring pour leur permettre d'apporter pleinement leur contribution à la restauration de la paix.

« À l'issue de cet atelier, on vient de découvrir qu'une fois que la femme travaille sur elle-même et ses compétences pour surmonter ses peurs, elle devient une bonne actrice pour le changement et pour la restauration de la paix. Parmi les recommandations que nous avons pu donner à la MONUSCO, si nous parvenons à acquérir des compétences en matière de monitoring dans cette situation de conflits, nous pourrons participer pleinement à la restauration de la paix », a rapporté l'une des participantes, Linda Sadiki Buleso, de l'Union des femmes domestiques du Congo.

Cette rencontre é a été organisée dans le cadre du mois de la promotion des droits des femme en cours.