Cameroun: Prix des cinq continents 2025 - Hemley Boum lauréate

Près d'une semaine après la réception du Grand Prix Afrique au Salon du livre africain 2025, l'autrice camerounaise, Hemley Boum, a reçu cette fois-ci le Prix des cinq continents pour le même roman déjà doublement couronné, Le rêve du pêcheur, publié par les Éditions Gallimard en janvier 2024.

La remise du prix s'est déroulée au siège de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le 20 mars, lors de la Journée internationale de cette institution en présence de Louise Mushikiwabo, sa secrétaire générale; de Dany Laferrière de l'Académie française; et des membres du jury ainsi que des six comités de lecture.

« Dans un monde souvent traversé par des incertitudes et des fractures, nous avons plus que jamais besoin de littérature. Non pas comme un refuge ou une échappatoire, mais comme une manière de penser, de relier et de comprendre le réel. Un espace où la langue n'impose pas mais propose ; où les récits ne figent pas mais ouvrent des chemins », a souligné Louise Mushikiwabo, lors d'une allocution.

Lancé en 2001 par l'OIF, le Prix des cinq continents met à l'honneur des auteurs francophones dont les oeuvres reflètent la richesse culturelle et éditoriale de la langue française. Il soutient la promotion des talents émergents et établis sur la scène littéraire internationale et est ouvert aux textes de fiction narratifs (romans, récits, recueils de nouvelles). En plus de la dotation de 15 000 € pour le lauréat, les auteurs sélectionnés bénéficient d'une promotion à travers différentes rencontres lors des événements.

Pou l'édition 2024, le Prix avait été attribué à Éric Chacour, auteur de Ce que je sais de toi (Éditions Alto, Canada-Québec et Philippe Rey, France). Une mention spéciale avait été décernée à Khalid Lyamlahy pour Évocation d'un mémorial à Venise (Présence Africaine, France).

L'éditeur résume ce roman comme suit : Zack a fui le Cameroun à dix-huit ans, abandonnant sa mère, Dorothée, à son sort et à ses secrets. Devenu psychologue clinicien à Paris, marié et père de famille, il est rattrapé par le passé alors que la vie qu'il s'est construite prend l'eau de toutes parts... À quelques décennies de là, son grand-père Zacharias, pêcheur dans un petit village côtier, voit son mode de vie traditionnel bouleversé par une importante compagnie forestière. Il rêve d'un autre avenir pour les siens... Avec ces deux histoires savamment entrelacées, Hemley Boum signe une fresque puissante et lumineuse qui éclaire à la fois les replis de la conscience et les mystères de la transmission.

Au Salon du livre de Genève, le prix Kourouma a été attribué à Véronique Tadjo, pour son roman Je remercie la nuit, Éditions Mémoire d'encrier.