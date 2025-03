Somalie/Egypte: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Égypte s'envole, la Guinée clouée au sol par la Somalie

Après sa victoire sur l'Éthiopie (2-0), l'Égypte caracole en tête de son groupe A avec 5 points d'avance sur ses proches poursuivants. Les Pharaons se rapprochent du Mondial 2026 au moment où la Guinée s'en éloigne après avoir lâché des points face à la modeste Somalie dans le groupe G

À ce rythme, l'Égypte pourrait bien commencer à préparer ses affaires pour le grand voyage en Amérique. Les Pharaons, vainqueurs de l'Éthiopie (2-0) vendredi, ont quelque peu assommé leurs adversaires et la poule A en mettant cinq points d'écart entre eux et les deuxièmes ex aequo, le Burkina Faso et la Sierra Leone. S'ils gagnent leurs trois prochains matches, notamment les confrontations face aux Étalons (en septembre) et la Leone Star (mardi prochain), les compagnons de Mohamed Salah n'auront certainement pas à attendre octobre et les deux dernières journées pour valider leur billet pour le Mondial 2025.

En attendant, les hommes d'Ahmed Hossam ont fait le boulot à Casablanca où recevait l'Éthiopie grâce à l'incontournable Mohamed Salah. Le capitaine des Pharaons a ouvert le score en remportant son duel face à Abubeker Ambisa (31e) avant d'offrir la balle de deuxième but à Zizo (40e).

Le flop de la cinquième journée est venu pour l'instant d'Abidjan où la Guinée recevait la Somalie. Les Guinéens, qui ont raté la qualification à la CAN 2025, ne se portent guère mieux dans ces éliminatoires du Mondial 2026.

Face à la modeste Somalie, lanterne rouge du groupe G, quatre défaites en quatre journées, les joueurs du Syli ont trouvé le moyen de ne pas l'emporter. Les hommes de Michel Dussuyer ont raté un nombre incalculable d'occasions, n'ont pas profité de leurs 14 corners, de leurs 70% de possession et de leurs 29 tirs au but dont 15 cadrés.

Une contre-performance due autant à la maladresse des attaquants, avec Serhou Guirassy en chef de file, qu'à la prestation du gardien somalien Mohamud Jama.

Les Guinéens ont même frôlé la grosse humiliation à la 88e minute lorsque Mohammed Awad, tout seul, manque son face-à-face devant Soumaila Sylla.

C'est donc une très mauvaise opération de la Guinée qui aurait pu se rapprocher du duo de tête Algérie et Mozambique (12 points chacun) qui se rencontrent mardi prochain. La Guinée, 7 points, se déplacera en Ouganda avec l'objectif de rebondir et d'oublier cette triste prestation.

