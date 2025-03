Ghana/Cote d'Ivoire: Éliminatoires Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire reste solide, le Ghana revit

La Côte d'Ivoire a repris la tête de son groupe grâce à sa victoire (0-1) face au Burundi sur un but d'Evann Guessand lors de la cinquième journée des éliminatoires. Le Ghana a également pris la tête de sa poule en faisant le spectacle devant le Tchad (5-0).

Doublée en tête de la poule F par le Gabon, vainqueur des Seychelles (3-0) la veille, la Côte d'Ivoire a remis les choses en place en s'imposant devant le Burundi (1-0) au stade d'honneur de Meknes vendredi. Sans être spectaculaires, mais avec un maximum d'efficacité, les Ivoiriens ont assuré les trois points qui leur permettent de reprendre la tête du groupe avec une longueur d'avance sur les Panthères.

Evann Guessand a transposé sa forme niçoise en inscrivant le seul but de la rencontre sur un service de Sébastien Haller trouvé dans la surface par Guéla Doué (16e). Face à un adversaire volontaire, mais sans inspiration offensive, les Éléphants ont bien géré la rencontre et auraient pu corser l'addition par Krasso voire Adingra entré à la 65e minute.

La Côte d'Ivoire reste solide et déterminée dans la quête du ticket pour les Amériques. Les Ivoiriens comptent quatre victoires en cinq journées et surtout n'ont encaissé aucun but après en avoir marqué 13. Avec le retour de Sébastien Haller, la forme d'Evann Guessand, les Éléphants peuvent rester confiants à mi-parcours des éliminatoires et avant de recevoir lundi la Gambie à Abidjan pour la sixième journée.

Le Ghana, qui sera absente de la prochaine CAN au Maroc, espère bien prendre sa revanche et décrocher son billet pour la Coupe du monde. Dans un groupe I qui a vu les Comores et Madagascar se succéder à la tête de la poule, les Black Star ont mis tout le monde d'accord vendredi après leur victoire sur le Tchad (5-0) qui leur octroie la place de leader.

Face à la lanterne rouge de la poule qui affiche déjà cinq défaites en cinq journées, le Ghana s'est baladé sur la pelouse de l'Accra Sports stadium. Antoine Semenyo, l'attaquant de Bournemouth en Premier League a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Inaki Williams l'a imité une demi-heure, inscrivant son deuxième but en sélection seize mois après le premier. L'attaquant de Bilbao (Liga) avait déclaré dans une vidéo virale dans les réseaux sociaux qu'il allait marquer ce vendredi. Promesse tenue et victoire assurée pour le Ghana qui ne s'est pas gêné pour corser l'addition avec un penalty (32e) du capitaine Jordan Ayew (37e), un but du défenseur de Monaco Mohammed Salisu (57e), et un dernier de l'attaquant de Lyon, Ernest Nuamah

Le Ghana prend donc la tête de la poule I avec deux points d'avance sur Madagascar qui l'accueille lundi prochain pour le choc du groupe.

