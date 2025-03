Gabon: Transgabonais / PMS - Setrag réceptionne 3 242 Rails

Ils proviennent de Chine et la livraison s'est faite au Port d'Owendo. Dans le cadre de la poursuite de modernisation et de sécurisation du réseau ferroviaire, la Setrag, Concessionnaire de l'Etat gabonais vient de réceptionner au Port d'Owendo, 3 242 rails 60 Kgs de 25 mètres de long.

Cette acquisition marque la matérialisation et le début d'exécution du programme de Modernisation et de Sécurisation de la voie ferrée en abrégé (PMS), récemment lancé par les autorités. Ces rails seront acheminés sur les sites des travaux par les wagons et locomotives afin de servir au remplacement de ceux défectueux.

Il faut rappeler que le programme de modernisation et de Sécurisation de la voie ferrée signé récemment via la Convention numéro 04 par le ministre de Transports, Jonathan Ignoumba et le directeur général de la Setrag, Christian Magni, inclut dans ses objectifs, le remplacement de 270 kilomètres de rails et l'achèvement du remplacement de traverses en bois par des traverses en béton.