Gabon: Magali Wora - Engagée pour l'essor de la culture et les arts vers leur félicité

Magali Wora, femme de culture et des arts, a animé une conférence de presse ce jeudi à Libreville. Cette rencontre avec les hommes et les femmes des médias s'inscrit dans l'optique d'accompagner le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à la présidentielle gabonaise du 12 avril prochain.

Soucieuse d'assainir le secteur de la culture et des arts, et d'accompagner la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, Magali Wora a décliné trois axes. Lesquels axes, vont, non seulement renforcer et valoriser l'écosystème artistique, dynamiser la protection la santé des artistes et Amélioration de la gouvernance du secteur des industries culturelles.

Magali estime que pour le président élu, une chose est certaine : « Nous voulons un renouveau pour la culture et les arts. Nous voulons, qu'à partir du Gabon, il y ait une nouvelle dynamique pour la culture et les arts. Nous avons mis en place trois axes" :

Renforcement, la valorisation économique de l'écosystème artistique et culturel au Gabon. Selon Magali Wora, cela voudrait tout simplement dire que c'est une dynamique de renforcer les acteurs, les entrepreneurs culturels et les sociétés culturelles, les lieux culturels et artistiques.

Dynamiser la protection de la santé, le bien-être des artistes et la prévention dans les pratiques artistiques au Gabon. Elle veut ici rappeler à toutes fins utiles, que le monde sache que l'artiste et l'entrepreneur culturels sont aussi des travailleurs qui ont besoin d'être protégés, soutenus et avoir aussi leur retraite.

Amélioration de la gouvernance du secteur des industries culturelles . C'est un secteur qui génère énormément de l'argent, soutient-elle. C'est un secteur qui est un vecteur de développement économique. "Que ce levier économique prenne véritablement sa place" insiste t-elle.

Tout en soutenant les actions du président candidat à l'échéance électorale à venir, Magali Wora garde espoir que le secteur culture et des arts va connaitre son essor vers la félicité.