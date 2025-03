Soudan: Le Ministère de la Culture et de l'Information pleure les martyrs de la nation et du devoir de la Télévision Nationale

Port Soudan — Le Ministre de la Culture et de l'Information, le Sous-secrétaire du Ministère, les employés du Ministère, le Directeur Général de l'Autorité Générale de la Radio et de la Télévision et les employés de l'Autorité pleurent, devant Dieu Tout-Puissant, les martyrs de la nation et du devoir :

Le Producteur et directeur de la Télévision nationale, Farouk Ahmed Mohamed El-Zaher,

Le caméraman de Télévision, Magdy Abdel Rahman Fakhr Eddine

Et le chauffeur, Wajay Jaafar Mohamed Onur, qui ont été martyrisés alors qu'ils accomplissaient leur devoir et couvraient la bataille pour libérer le Palais Républicain ce vendredi matin, le vingt et unième Ramadan 1446 AH, correspondant au 21 Mars 2025.\ OSM