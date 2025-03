Soudan: La journaliste Suhair Abdel Rahim et Aïda Al-Sayed du Croissant-Rouge ont été choisies parmi les 100 femmes les plus influentes du monde arabe

- L'Organisation Internationale pour le Volontariat (OIV) a sélectionné la journaliste Suhair Abdel Rahim comme la figure féminine la plus influente du travail bénévole, parmi 100 femmes dans le monde arabe.

L'OIV a annoncé, lors de sa célébration jeudi à Washington, la sélection des 100 meilleures figures féminines du monde arabe pour l'année 2025. Lors de la célébration, la journaliste Suhair Abdel Rahim, responsable de l'Organisation Khatwa Asham (un pas d'espoir), et Mme Aïda Al-Sayed Abdallah, secrétaire générale de la Société du Croissant-Rouge Soudanais, ont été sélectionnées. La liste comprenait des femmes d'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, de Mauritanie, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'Égypte, du Liban, d'Irak, des Émirats arabes unis, de Syrie, de Palestine, de Jordanie, du Yémen et de l'Autorité Annan.

Les lauréats ont également été honorés par des certificats d'appréciation en reconnaissance de leurs efforts dans le développement de leurs communautés et dans l'aide aux personnes faibles et nécessiteuses avec des initiatives et une assistance pour soutenir les personnes et la société au niveau régional.

Suhair Abdel Rahim a déclaré dans sa première déclaration après cette sélection qu'elle dédie ce succès à l'armée soudanaise à l'occasion des victoires et de la libération du Palais républicain de la saleté de la milice de soutien rapide.

Elle a ajouté qu'elle remerciait l'OIV de l'avoir sélectionnée comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde arabe, et que cela constituerait un soutien moral important pour de nouvelles initiatives et un service communautaire.\ OSM