Soudan: Un grand nombre d'entites consitutionelles au niveau federal et etatique en plus d'institutions militaries et civiles felicitent la restitution du Palais Republicain

Port Soudan — Plusieurs ministères au niveau federal et gouverneurs d'etats federes ainsi que organisations militaires et civiles ont félicité les dirigeants du pays représentés par le président du Conseil Souverain de Transition et les membres du Conseil, les dirigeants des forces armées, ses officiers et personnel, et les forces qui les appuient sur tous les fronts, et le peuple soudanais inébranlable dans toutes les régions du pays, pour les victoires remportées aujourd'hui vendredi.

Parmi les se trouve les Ministres de la Santé, des Transports , du Développement urbain, Routes et Ponts ainsi que l'Autorité de régulation des affaires des expatriés soudanais, Mme Alia Abuna, responsable de l'Initiative des femmes soudanaises, les Forces Conjointes - le Gouverneur de la region du Darfour ,le gouverneur de l'est-Darfour - du Nil Blanc , du Kordofan du Nord et de Khartoum.\ OSM