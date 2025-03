Soudan: MAE - Cette victoire retentissante est un autre coup dans le cercueil de la conspiration étrangère contre la souveraineté, la stabilité, l'unité , la fierté et la dignité du peuple soudanais

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a félicité les dirigeants du pays représentés par le président du Conseil Souverain de Transition et les membres du Conseil, les dirigeants des forces armées, ses officiers et personnel, et les forces qui les appuient sur tous les fronts, et le peuple soudanais inébranlable dans toutes les régions du pays, pour les victoires remportées aujourd'hui vendredi.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé vendredi dans un communiqué de presse que les forces armées et les forces d'appui ont pu briser l'échine de la milice terroriste et libérer le Palais républicain, symbole de la souveraineté nationale, les bâtiments des ministères souverains et le centre de la capitale, Khartoum, dans l'une des plus grandes épopées d'héroïsme et de bravoure.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette grande victoire a été obtenue grâce à Dieu et ensuite à la bravoure de nos combattants qui n'ont pas faibli dans leur détermination à poursuivre et à vaincre les agresseurs dans de nombreux domaines depuis que la milice terroriste Al-Dagalo et son sponsor régional ont lancé la guerre contre l'État et le peuple le 15 avril 2023.

Il a souligné que cette victoire retentissante est un autre obstacle à la conspiration étrangère contre la souveraineté, la stabilité, l'unité et la fierté et la dignité du Soudan, dont la détermination à soutenir les dirigeants et les forces armées du pays dans la bataille pour la dignité n'a pas faibli.\OSM