Soudan: Tuerie de plus de (93) rebelles à Al-Malha, dont le commandant de l'axe ouest, le colonel rebelle Issa Al-Hafez Farah

El-Fasher — Les forces armées, la force conjointe des mouvements de lutte armée, les mobilisés et la résistance populaire ont pu repousser une violente attaque lancée par la milice rebelle terroriste d'Al-Dagalo sur la ville d'Al-Malha jeudi, qui a abouti à la défaite de la milice et à la mort de plus de (93) éléments, dont des dirigeants éminents, dirigés par le commandant de l'axe occidental, le colonel rebelle Issa Al-Hafiz Farah, le lieutenant-colonel rebelle Jumaa Ahmed Brima, et le major rebelle Hafez Jumaa Ahmed, en plus de la blessure de (77) autres éléments, dont le commandant de l'axe sud-est, et la destruction de (4) véhicules de combat, dont un véhicule blindé.

La 6e division d'infanterie d'El Fasher a confirmé lors d'un point de presse vendredi que la ville de Malha est sous le contrôle des forces armées, après avoir déjoué une tentative de la milice rebelle de reprendre le contrôle de l'axe sud.

La division a indiqué que, jeudi, la milice a pillé (97) têtes de bétail de la région d'Al-Kabir, affiliée à la localité d'Al-Koma, et s'est dirigée vers le sud-ouest avec elles, en direction des régions d'Al-Mallam, affiliées à l'État du Sud-Darfour.\ OSM