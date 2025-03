Congo-Brazzaville: Journée météorologique mondiale - Le Congo engagé dans le système d'alerte précoce pour tous

A la faveur de la célébration de la Journée météorologique mondiale, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a demandé, le 22 mars à Brazzaville, de sensibiliser les jeunes aux défis actuels en matière de renforcement et d'intégration des systèmes d'alerte précoce aux missions de l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM).

Pour 2025, le thème retenu pour la célébration de la Journée météorologique mondiale est « Combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce ». Cette journée met en lumière l'importance des systèmes d'alerte pour atténuer les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes et exacerbés par le changement climatique. L'alerte précoce est un élément essentiel dans la prévention des risques de catastrophes. Elle permet d'éviter les pertes humaines et de réduire l'impact matériel et économique des catastrophes.

Dans ce contexte, le gouvernement congolais, par l'entremise de la ministre de Transports, de l'Aviation civile et de Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a réaffirmé l'engagement de renforcer les capacités nationales en matière de la météorologie et de la climatologie.

L'initiative mondiale « Alertes précoces pour tous », lancée par l'OMM, vise à ce que chaque habitant de la planète soit couvert par des systèmes d'alerte précoce à l'horizon 2027.

« Le Congo s'est engagé à participer activement à cette initiative, tout en reconnaissant que des systèmes d'alerte efficaces permettent de sauver des vies et de réduire les pertes économiques. En effet, selon l'Organisation météorologique mondiale, les catastrophes météorologiques, climatiques et hydrologiques ont quintuplé au cours des cinquante dernières années, causant ainsi des pertes humaines, des préjudices économiques et dégâts environnementaux considérables », a indiqué Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

La ministre a souligné l'importance de la coopération internationale et de l'innovation pour atteindre les objectifs. Elle a également mis en avant la nécessité d'une implication accrue des femmes et des jeunes dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, afin de renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques.

« Ce choix résulte de l'urgence aujourd'hui à parfaire nos capacités à anticiper les événements météorologiques extrêmes pour réduire les dommages causés par les catastrophes. Notre pays, le Congo, n'échappe pas à cette réalité. Il est régulièrement confronté à des phénomènes météorologiques intenses tels que les pluies diluviennes et inondations affectant nos infrastructures et notre population», a-t-elle relevé.

La communauté internationale célèbre, le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale instituée en 1950 par l'Assemblée générale des Nations unies pour se rappeler l'entrée en vigueur de la convention qui a institué l'OMM.