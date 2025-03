Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 mars 2025

revue de presse

Burkina Faso : le gouvernement dénonce une campagne de désinformation

Le gouvernement burkinabé met en garde contre la publication de vidéos truquées accusants les supplétifs de l'armée d'avoir commis des massacres, et dénonce une campagne de manipulation pour ternir l'image du pays.

Alors que de nouvelles vidéos de supposés massacres de civils commis par les supplétifs de l’armée circulent sur les réseaux sociaux, le gouvernement a doublé la mise en garde du procureur de la république dans un communiqué le 22 mars. (Source africanews)

Le Rwanda salue le retrait des rebelles de l'AFC-M23 de Walikale

Le gouvernement rwandais a salué, dimanche 23 mars, l’annonce du retrait des rebelles de l’Alliance fleuve Congo (AFC-M23) de Walikale centre, dans la province du Nord-Kivu, une localité dont les rebelles avaient pris le contrôle le 19 mars.

Dans un communiqué publié sur X, le Rwanda « salue l’annonce du M23 concernant le repositionnement de ses forces à partir de Walikale, en appui aux initiatives de paix en cours, ainsi que l’annonce de la RDC selon laquelle toutes les opérations offensives menées par les FARDC et les Wazalendo seront suspendues. »

Cette réaction fait suite à un communiqué publié la veille par l’AFC-M23, dans lequel le groupe rebelle annonce son intention de « repositionner ses forces de la ville de Walikale et ses environs, conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025 ». (Source Radio Okapi)

Élim/CDM 2026 : victoire historique du Gabon à Nairobi (1-2) !

Ce dimanche 23 mars 2025 restera gravé dans l’histoire du football gabonais. Et pour cause, les hommes de Thierry Mouyouma ont brisé le signe indien en s’imposant en terre kényane, lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un succès qui renforce les espoirs de qualification du Gabon pour le Mondial.

En seconde période, Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau brillé en transformant un penalty à la 52e minute, offrant ainsi un doublé personnel et un avantage précieux à son équipe. Les Kenyans ont réduit l’écart à la 62e minute grâce à Olunga. Mais malgré leurs efforts, les locaux n’ont pas réussi à égaliser. Les Panthères ont su gérer le match jusqu’au coup de sifflet final. (Source GabonMediaTime)

La Côte d’Ivoire est le pays le plus heureux d’Afrique de l’Ouest, selon l’université d’Oxford

Chaque année, l'université britannique d'Oxford publie un classement des pays les plus heureux. Si sur le continent africain, le classement est dominé par Maurice, la Libye et l’Algérie, la Côte d’Ivoire trône en Afrique de l'Ouest. Le pays est porté notamment par ses bons scores en matière de générosité et de perception de la corruption. Pour les passants à Blockhaus, dans le centre d’Abidjan, le bonheur ivoirien a bien d'autres facettes.

Pour une commerçante à Blockhaus, être heureuse, c'est être en couple : « C’est l’amour qui rend heureux », dit-elle. Il y a ceux qui le résument par le bonheur spirituel : « Ce qui me rend d’abord heureux, c’est ma foi religieuse », estime un passant, sans oublier le matériel. Car « il y a aussi mon activité qui me rend heureux ». (Source RFI)

Crise entre la France et l’Algérie : le président algérien tente de faire baisser la tension, invoquant sa relation avec son « alter ego », Emmanuel Macron

Regrettant « un contentieux créé de toutes pièces », Abdelmadjid Tebboune souligne que « l’unique point de repère » est son homologue français et que la situation est désormais « entre de bonnes mains ».

Dans la profonde crise diplomatique que traversent actuellement Paris et Alger, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a choisi, samedi 22 mars, de jouer la carte de l’apaisement. « Pour ne pas tomber dans le brouhaha ni le capharnaüm politique là-bas [en France], je dirais seulement trois mots : nous, on garde comme unique point de repère le président Macron », a déclaré M. Tebboune, en soirée, lors d’une interview avec un groupe de journalistes de médias publics, retransmise par la télévision algérienne. (Source Lemonde Afrique)

« La longévité au pouvoir de Paul Biya est un facteur de crises », selon la chercheuse Marie-Emmanuelle Pommerolle

Le président camerounais, Paul Biya, devrait être candidat à un nouveau mandat, en octobre prochain. Perpétuel favori à sa succession, il repousse les limites d’une longévité qu’il veut synonyme de stabilité. Mais cette durabilité peut aussi être un élément de déstabilisation, analyse la chercheuse Marie-Emmanuelle Pommerolle.

Comment la longévité d’un président, qu’il justifie par la stabilité qu’elle apporte à son pays, peut-elle, dans le même temps, être un facteur de crises à répétition ? La chercheuse française Marie-Emmanuelle Pommerolle, maîtresse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a tenté de répondre à cette question paradoxale dans son dernier essai, De la loyauté au Cameroun. (Source Jeune Afrique)

Sénégal : retour sur la première année de Diomaye Faye au pouvoir

Le Sénégal célèbre lundi le premier anniversaire de l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Une année marquée par d’importantes réformes institutionnelles, le lancement d’un nouveau plan de développement national et l’entrée du pays dans l’ère des hydrocarbures. Retour sur douze mois qui ont redéfini les orientations économiques, sociales et diplomatiques du Sénégal.

Un an jour pour jour, Bassirou Diomaye Faye accédait à la magistrature suprême au Sénégal, après avoir remporté l’élection présidentielle du 24 mars 2024 avec 54,28 % des suffrages exprimés. Depuis, celui qui était le candidat désigné par Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, s’attèle à transformer un pays confronté à d’importants défis politiques, économiques et sécuritaires. Si des avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie et l’accès à l’eau, des défis majeurs demeurent pour concrétiser la vision de transformation promise lors de la campagne électorale. (Source apanews)

Afrique : 3 000 jeunes entrepreneurs soutenus par le programme 2025 de la Fondation Tony Elumelu

C’est une nouvelle étape pour l’entrepreneuriat en Afrique. Le 22 mars 2025 à Abuja, au Nigéria, la Fondation Tony Elumelu a dévoilé la 11ᵉ cohorte de son programme d’accompagnement. Pour l’édition 2025, 3 000 jeunes entrepreneurs issus de divers pays du continent bénéficient d’un soutien financier, d’une formation et d’un mentorat pour faire grandir leurs projets.

Depuis sa création, le programme d’accompagnement de la Fondation Tony Elumelu a soutenu plus de 24 000 entrepreneurs et contribué à la création de millions d’emplois sur le continent. Une initiative qui selon les responsables incarne l’ambition d’une Afrique portée par l’innovation et l’audace de sa jeunesse. (Source Africa 24)

Le Togo tenu en échec par la Mauritanie

Le Togo a concédé un match nul (2-2) face à la Mauritanie samedi au stade de Kégué, lors de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Une rencontre frustrante pour les Éperviers, qui, malgré une nette domination, n’ont pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage.

Dès les premières minutes, les Togolais ont pris le contrôle du jeu, imposant un rythme soutenu et démontrant une supériorité technique et tactique. Plusieurs occasions franches auraient pu leur permettre de creuser l’écart. Mais une fois encore, le manque d’efficacité offensive a coûté cher. (Source togonews)

Région Centre/Rugari-Gitamo : Quand l’eau potable devient une bataille politique au Burundi

Plus de 500 ménages de la colline Rugari-Gitamo en commune Gitega ont cotisé afin d’acheter des matériaux pour se faire reconstruire une borne fontaine détruite. Leur seul but était d’obtenir l’eau potable. A leur grand désarroi, le chef de colline leur a intimé l’ordre d’arrêter les travaux. Devant cette attitude, la population parle d’une attitude politicienne.

Sur la colline Rugari-Gitamo, la bataille est rude pour obtenir de l’eau. Le soir venant, les femmes et les enfants pressent autour d’un petit point d’eau et c’est le plus fort qui parvient à remplir un bidon de 20 l. Les vieux et les moins forts se ravitaillent dans une flaque d’eau boueuse, où, il y’a deux mois, était érigée une borne fontaine à fort débit.

Dans cette contrée de la commune Gitega en zone rurale, la population pensait trouver une solution ingénieuse et rapide avec ses propres ressources. (Source Iwacu)