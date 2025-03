Soudan: Le gouvernement salue l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite de soutenir des programmes de reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre

Port-Soudan — Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Jibril Ibrahim a exprimé que le gouvernement a salué l'initiative du Royaume d'Arabie saoudite et son soutien aux efforts déployés pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.

C'était lorsqu'il a présidé samedi une réunion élargie avec la participation du ministre des Affaires étrangères, des ministres et des représentants des ministères et des unités fédérales au complexe ministériel de Port-Soudan, où la réunion a souligné l'importance de se concentrer sur les projets d'urgence urgents dans les domaines des infrastructures et des services de base.

Dans les prochains jours, une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, dirigée par son ambassadeur au Soudan, arrivera dans le pays pour discuter du soutien qui peut être apporté dans le domaine des services de base pour le citoyen, tels que l'énergie, l'électricité, la santé et l'eau. Le Royaume a exprimé son désir de connaître les priorités du gouvernement en matière de développement et les besoins nécessaires dans le domaine susmentionné.

Le ministre des Affaires étrangères Dr Ali Youssef a décrit le pas du Royaume d'un saut qualitatif dans le sens des projets d'infrastructures et de la reconstruction du Soudan.

Les ministres ont convenu de la priorité des services de base susmentionnés, en plus de se concentrer sur des projets dans le secteur agricole, le secteur de l'éducation et les infrastructures détruites par la guerre. L'importance de l'initiative du Royaume visant à renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères et à les orienter vers des horizons plus larges pour réaliser des intérêts communs a été soulignée.