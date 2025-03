Bénin: Le parti Les Démocrates porte plainte après des interdictions de manifester

Me Renaud Agbodjo affirme que son parti Les Démocrates a déposé plusieurs plaintes contre des fonctionnaires de la police et des élus locaux pour « atteinte à la liberté et au droit civique ». Le principal parti d'opposition s'insurge contre le pouvoir et dit avoir essuyé plusieurs refus pour tenir des rassemblements et d'avoir été dispersé à l'occasion dans plusieurs villes de l'intérieur. Les audiences auront lieu vers la fin de ce mois de mars.

Il s'agit de plaintes en citation directe notifiées aux auteurs supposés de l'infraction (commissaires, directeur départemental de police et élus locaux) de plusieurs villes. Selon l'avocat, il y a déjà un calendrier pour les audiences. « Les plaintes ont déjà été délaissées depuis une semaine au moins et les audiences sont prévues pour le 26 et le 28 de ce mois », déclare Me Renaud Agbodjo.

Les plaintes sont déposées à Natitingou, Djougou, kandi, Abomey Calavi, Porto-Novo et Pobè. Le parti les Démocrates affirme avoir été empêché dans ces villes de tenir des réunions. Les leaders accusent les élus locaux et la police de les avoir dispersés.

Pas de réunion en plein air

Ce samedi, le parti fait encore cas d'un nouvel épisode d'interdiction de rassemblement à Dassa dans le centre du pays. « Il est demandé à tous les partis politiques d'éviter les réunions en lieu ouvert » rappelle le porte-parole du gouvernement. Il poursuit, « le week-end dernier, ils ont respecté la prescription et ont pu tenir leur réunion à Matéri ». Puis il accuse, « là où il y a eu incident, ils ont obtenu l'accord pour une réunion dans un domicile puis ont voulu la déporter dans la rue. La police les a dispersés sans incident » a-t-il précisé. S'ils respectent les consignes, tout se passera bien, déclare le porte-parole à RFI.

Plusieurs membres des Démocrates estiment que c'est une persécution, un ciblage à l'approche des élections prévues en 2026. Faux, répond un membre de l'UPR, soutien de Patrice Talon, qui rapporte que son parti a essuyé récemment une interdiction de rassemblement à Abomey-Calavi.