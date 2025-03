L'Armée de l'Air a mené une série de raids de précision ciblant les rassemblements et les mouvements de la milice terroriste Al Dagalo dans plusieurs zones autour d'El Fasher. Ces raids ont abouti à la mort du commandant de l'Épouvantail, le major Khala Imad Al Omda, en plus de la destruction d'un grand nombre de ses véhicules.

La Sixième Division d'infanterie à El Fasher a révélé, selon le point de presse publié aujourd'hui, que les frappes aériennes lancées hier samedi par l'armée de l'air ont ciblé les positions de la milice dans la zone située au kilomètre (15) à l'est de la ville, où un certain nombre de (7) Land Cruisers ont été détruits, outre deux camions-citernes d'eau et deux tracteurs transportant des membres de la milice Épouvantail.

Quant à l'axe nord-est, le major Khalla Imad Al-Omda, commandant l'Épouvantail d'El Fasher, a été éliminé et détruit. (4) des véhicules de combat et un véhicule tracteur, en plus des blessures et de la dispersion de dizaines de miliciens alors qu'ils tentaient d'avancer à travers l'axe ouest vers les montagnes de Kasa, qui représentaient une délégation qui menait l'attaque contre El Fasher.

La Sixième Division a ajouté que la ville d'El Fasher a connu un retrait généralisé de la milice en raison des pressions résultant des frappes aériennes menées par l'armée de l'air, qui ont réussi, grâce à des renseignements précis, à contrecarrer le plan hostile, qui a poussé les restes de l'ennemi à fuir vers les zones (Donki Shanta, Sarfaya, Kabkabiya) de l'État du Nord-Darfour, sous de lourds bombardements, ce qui a réaffirmé qu'El Fasher est considéré comme un « cimetière de milice » et un refuge. Pour les civils.