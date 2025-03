Afrique de l'Est: L'Éthiopie fournit 265 mégawatts d'électricité par jour au Kenya.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Ethiopian Electric Power (EEP) a annoncé fournir actuellement 265 mégawatts (MW) d'électricité par jour au Kenya, conformément au contrat d'achat d'électricité signé entre les deux pays.

La société a souligné le rôle crucial de la station de conversion 500 kV Éthiopie-Kenya pour faciliter l'interconnexion électrique régionale en Afrique de l'Est. Cette station, mise en service il y a environ trois ans, est un élément clé de cette initiative d'exportation d'énergie.

Selon Mekonnen Kasse, expert en maintenance et exploitation de la station, l'installation est alimentée par le poste de distribution Wolaita Sodo numéro deux via quatre lignes d'arrivée de 400 kV. Elle utilise ensuite 12 transformateurs de conversion et 1 680 thyristors pour transporter l'électricité.

Mekonnen a dévoilé que la centrale possède une capacité de transport de 2 000 MW via deux pylônes et une ligne de transport de 1 060 kilomètres reliant l'Éthiopie au Kenya.

« Dans le cadre du contrat d'achat d'électricité existant avec le Kenya, nous fournissons actuellement 200 MW pendant 18 heures par jour, plus précisément jusqu'à 18 heures, et 65 MW supplémentaires pendant les six heures restantes », a-t-il expliqué.

Il a également souligné que la centrale a la capacité de répondre à la demande croissante d'électricité décrite dans le contrat, ainsi qu'au transport d'électricité prévu vers la Tanzanie.

Ethiopian Electric Power a noté que des efforts continus sont déployés pour renforcer la capacité de la centrale et y apporter des améliorations, afin d'assurer un transport d'électricité fiable et de contribuer davantage à l'interconnexion électrique continentale, notamment dans le contexte des futurs accords de vente d'électricité conclus par l'Éthiopie avec d'autres pays.

Les informations obtenues auprès d'Ethiopian Electric Power indiquent que la centrale fait actuellement l'objet de diverses améliorations afin de soutenir les efforts du pays pour accroître ses capacités d'exportation d'électricité.