Afrique de l'Est: Le Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est est une plateforme de renforcement de l'unité et des liens interpersonnels.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Le Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est contribue à renforcer l'unité et les liens interpersonnels entre les communautés des pays d'Afrique de l'Est, ont déclaré les membres de la délégation du festival.

Du 20 au 24 mars 2025, ce festival de cinq jours, qui met en scène les danses, les musiques traditionnelles et les expressions artistiques uniques des communautés des pays d'Afrique de l'Est, s'est déroulé à Addis-Abeba.

La ministre d'État de la Culture et des Sports, Nafisa Al-Mahadi, a noté que le Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est est un outil important pour renforcer l'unité et les liens interpersonnels, tout en favorisant les échanges culturels au sein des communautés des pays d'Afrique de l'Est.

Le festival a atteint ses objectifs prédéfinis d'intégration culturelle et commerciale entre les pays d'Afrique de l'Est, a-t-elle ajouté, notant que diverses délégations culturelles des pays d'Afrique de l'Est y présentent leurs arts.

La ministre d'État a souligné que « l'art est un puissant instrument de promotion des interactions entre les peuples. À cet égard, ce festival joue un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion et de la fraternité, tant au niveau national que régional ».

Nantaba Esther, membre de la délégation culturelle ougandaise, s'est dite captivée par l'hospitalité et la culture éthiopiennes, soulignant que le festival lui avait permis de découvrir des cultures qu'elle ne connaissait pas auparavant.

Elle a ajouté que ce type de festival est très instructif, car il contribue à promouvoir l'unité, la paix et les échanges culturels entre différents peuples.

« Je pense qu'un festival comme celui-ci rassemble les gens ; il contribue à favoriser l'unité et les échanges culturels. Ce festival promeut donc la paix, l'unité et est également éducatif », a-t-elle précisé.

Thomas Aban, membre de la délégation culturelle du Soudan du Sud, a quant à lui déclaré avoir apprécié le festival dès le premier jour et a souligné que la présentation et l'échange des cultures sont un aspect important du festival pour favoriser l'unité entre les communautés des pays d'Afrique de l'Est.

« Nous pouvons présenter notre culture d'Afrique de l'Est, comme celle du Soudan du Sud, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya et du Burundi, entre autres. Ce festival est un atout pour renforcer notre unité », a-t-il souligné.

Elias Thomas, membre de la délégation culturelle tanzanienne, a pour sa part souligné que le festival crée des liens entre l'Afrique, notamment pour ceux qui apportent des objets, des photos et des objets artisanaux.

« C'est très positif et cela crée un lien fort avec l'Afrique, en particulier pour nous qui apportons des objets, des photos, des objets artisanaux et des sculptures sur bois. Cet événement représente une opportunité commerciale considérable et nous recevons des commandes de différents pays comme le Rwanda, le Burundi, la Somalie, Djibouti et d'autres participants », a-t-il expliqué.