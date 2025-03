Afrique de l'Est: Une réforme économique massive a permis à l'Éthiopie de se positionner parmi les plus grandes économies d'Afrique.

<strong>Addis-Abeba, le — : - L'orientation politique et la réforme économique massive entreprises par le gouvernement éthiopien ont contribué à positionner le pays parmi les plus grandes économies d'Afrique, a dévoilé Amine Idriss Adoum, directeur de l'Économie, des Infrastructures, de l'Industrialisation, du Commerce et de l'Intégration régionale de l'AUDA-NEPAD.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur a souligné que l'Éthiopie figure parmi les 10 plus grandes économies d'Afrique.

Selon lui, les récents succès économiques de l'Éthiopie sont le fruit d'une orientation politique et d'investissements massifs dans l'industrialisation et les infrastructures.

La mise en oeuvre de la politique gouvernementale, qui a consisté à investir massivement dans l'amélioration de la production et des performances agricoles, ainsi qu'à renforcer les compétences et les capacités des agriculteurs au cours des dernières années, a contribué à ce succès.

Soulignant les investissements massifs dans l'industrialisation, en particulier dans les zones économiques, Amine Idriss Adoum a souligné l'importance cruciale de l'industrie textile.

Selon le directeur régional, les investissements dans les infrastructures, qui concernent essentiellement l'énergie, la souveraineté énergétique et les transports, doivent s'inscrire dans une économie plus durable et plus verte.

Il a indiqué que le gouvernement déploie de nombreux efforts pour verdir l'économie et les transports, et veiller à ce que le secteur industriel lui-même devienne une agriculture propre et verte.

Amine Idriss Adoum a noté qu'il est crucial d'autoriser les investisseurs étrangers à investir dans des secteurs traditionnellement exclusivement portés par l'investissement national.

L'initiative du gouvernement à cet égard est essentielle, car elle permettrait à l'Éthiopie de s'intégrer au marché mondial, a-t-il souligné.

Il est crucial de s'éloigner d'une économie dirigée par l'État au profit d'une économie davantage dirigée par le secteur privé, dont les orientations politiques sont contrôlées par l'État, a souligné le directeur régional.

« Nous devons trouver un équilibre entre le secteur privé qui gère l'économie et le gouvernement qui donne les orientations, car c'est la seule façon de réduire la pauvreté. »

Les entreprises en Éthiopie commenceront à voir davantage de concurrence, a-t-il expliqué, ajoutant que cela les poussera en fait à être plus compétentes et productives, ce qui est extrêmement important.