Ethiopie: L'UA a souligné le potentiel transformateur de l'IA pour la paix, la sécurité et la gouvernance.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné le rôle transformateur de l'intelligence artificielle (IA) dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la gouvernance sur le continent.

S'exprimant lors de la 1267e réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) au niveau ministériel, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'UA, a appelé à des mesures proactives pour exploiter le potentiel de l'IA au profit de l'Afrique.

Dans son discours, le président Youssouf a souligné l'immense potentiel de l'IA pour relever les défis du développement en Afrique.

« L'IA étant porteuse d'un immense potentiel pour faire progresser le développement et résoudre les défis persistants, de la promotion de l'agriculture à l'amélioration des soins de santé et de l'éducation, nous sommes entrés dans une période unique de l'histoire humaine », a-t-il noté.

Il a souligné le potentiel de l'IA pour révolutionner la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la gouvernance.

« En matière de paix, de sécurité et de gouvernance, l'IA offre à des organisations telles que l'Union africaine et à nos États membres un outil stratégique susceptible de révolutionner notre capacité à prédire et à prévenir les conflits, à lutter contre le terrorisme, à renforcer les opérations de sécurité et à accroître l'efficacité de la gouvernance sur tout le continent », a déclaré M. Youssouf.

Le Président a souligné le rôle essentiel de l'IA dans la prévention des conflits et le maintien de la paix.

« Les systèmes d'alerte précoce avancés, alimentés par l'IA, analysent désormais de vastes quantités de données - tendances des médias sociaux, images satellite et indicateurs économiques - afin de détecter les premiers signes d'instabilité », a-t-il expliqué.

Youssouf a également souligné les contributions de l'IA au maintien de la paix et à la médiation. « Les outils d'IA sont utilisés pour cartographier les intérêts et les griefs des différentes parties aux conflits. Ces outils peuvent désormais aider les médiateurs de paix à choisir des solutions efficaces », a-t-il déclaré. « Si elle est utilisée efficacement, l'intégration de l'IA aux efforts de paix nous permettra de réagir plus rapidement et plus intelligemment pour prévenir la violence sur le continent. »

Concernant la lutte contre le terrorisme, Youssouf a souligné l'impact de l'IA sur la lutte contre l'un des plus grands défis de l'Afrique.

« Les outils de surveillance basés sur l'IA permettent de suivre les mouvements terroristes, d'analyser les transactions financières suspectes et de détecter les schémas de radicalisation sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Il a également souligné le rôle de l'IA dans le suivi du renseignement financier. « Grâce à l'analyse forensique basée sur l'IA, les flux financiers illicites peuvent identifier des comportements financiers anormaux et ainsi perturber le financement des opérations terroristes », a ajouté Youssouf.

Le Président a souligné l'importance de l'IA pour améliorer la gouvernance et la transparence. « L'IA peut améliorer la gouvernance en suivant les dépenses publiques, en détectant la fraude et en réduisant la corruption », a-t-il déclaré.

En matière d'élections, le Président a indiqué que l'IA permet de détecter la fraude, de surveiller les manipulations et d'analyser les tendances électorales afin de renforcer la démocratie.

Youssouf a félicité le CPS pour ses mesures proactives face aux problèmes liés à l'IA, notamment la création du Groupe consultatif de l'Union africaine sur l'IA et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance.

Il a exhorté les États membres à élaborer une réglementation rigoureuse en matière d'IA, à renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme, à renforcer la coopération régionale et internationale, à investir dans le renforcement des capacités et à surveiller l'impact sociétal de l'IA.

Le Président s'est dit optimiste quant au potentiel de l'IA à transformer l'Afrique, reconnaissant son potentiel pour transformer la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique.

« Pour y parvenir, l'Afrique doit saisir cette opportunité avec clairvoyance. Collectivement, je suis convaincu que nous pouvons utiliser l'IA au service de la paix et de la prospérité. »

La déclaration du Président reflète l'engagement de l'UA à exploiter l'IA comme un outil stratégique pour le développement, la paix et la sécurité, tout en veillant à ce que sa gouvernance soit en phase avec les besoins et aspirations spécifiques de l'Afrique.